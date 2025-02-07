重量級法說登場 助攻台股行情

台股年後紅包行情延續震盪格局，市場追價動能不足。法人認為，今年企業獲利仍有雙位數成長，聯發科（2454）、亞德客-KY、聯詠等重量級法說將於今（7）日至月底陸續登場，若能釋出正面訊息，發動法說行情，有助提振市場信心，添增多頭火種。

華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利分析，台股持續消化DeepSeek、川普關稅戰等變數，所幸人工智慧（AI）不至於走回頭路，加上今年上市櫃公司預估獲利可成長約15%、台積電扮演穩盤角色，多頭仍具底氣，現階段行情仍偏向在22,000至24,000點箱型整理。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股尚未脫離區間整理型態，盤面以強勢族群輪漲，加上個股表現為主，隨公司治理較佳的公司陸續舉行法說會，揭露上季財報及未來展望，AI供應鏈若能釐清DeepSeek對營運影響，甚至提出偏多說法，將是市場氛圍保守下多頭反攻的有力憑藉。