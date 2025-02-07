重量級法說登場 助攻台股行情

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股年後紅包行情延續震盪格局，市場追價動能不足。法人認為，今年企業獲利仍有雙位數成長，聯發科（2454）、亞德客-KY、聯詠等重量級法說將於今（7）日至月底陸續登場，若能釋出正面訊息，發動法說行情，有助提振市場信心，添增多頭火種。

華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利分析，台股持續消化DeepSeek、川普關稅戰等變數，所幸人工智慧（AI）不至於走回頭路，加上今年上市櫃公司預估獲利可成長約15%、台積電扮演穩盤角色，多頭仍具底氣，現階段行情仍偏向在22,000至24,000點箱型整理。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股尚未脫離區間整理型態，盤面以強勢族群輪漲，加上個股表現為主，隨公司治理較佳的公司陸續舉行法說會，揭露上季財報及未來展望，AI供應鏈若能釐清DeepSeek對營運影響，甚至提出偏多說法，將是市場氛圍保守下多頭反攻的有力憑藉。

台積電 台股 董事長

延伸閱讀

施羅德：台股今年獲利成長15% 第1季聚焦 ASCI AI

蛇年電子與傳產供應鏈基本面解析 法人看好回補庫存需求

19檔台股ETF 2月將除息 這檔現金殖利率3.5%最高

外資看好台股 連二月淨匯入 股市動能無虞

相關新聞

外資期現貨偏多操作 台股連三漲 成交量沒跟上

台股昨（6）日在人工智慧（AI）供應鏈回神，傳產、金融股加入輪動，加上外資期現貨延續偏多操作，終場漲155點收23,31...

重量級法說登場 助攻台股行情

台股年後紅包行情延續震盪格局，市場追價動能不足。法人認為，今年企業獲利仍有雙位數成長，聯發科、亞德客-KY、聯詠等重量級...

就市論勢／折疊機、電子紙 潛力大

美國對中國的出口禁令波及半導體族群，近期費城半導體指數持續盤整，拖累台股半導體及AI產業鏈表現。尤其是川普就職美國總統後，市場對新政府上台後一系列政策採觀望態度，使台股短線呈現區間震盪。

外資買超29.77億元 搶進金融股

台股今天上漲155.02點，收在23316.6點，成交值新台幣3316.27億元。外資買超29.77億元，買超前10名中...

施羅德：台股今年獲利成長15% 第1季聚焦 ASCI AI

施羅德投信6日發表年度台股投資展望指出，2025年全球經濟分歧，台灣受惠於人工智慧（AI）成長動能及回補庫存，今年預估獲...

台股上漲155點 三大法人買超74.34億元

台股6日續強，收在23,316.6點，上漲155.02點，漲幅0.67%，成交量3,316.28億元，三大法人億買超74...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。