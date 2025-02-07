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外資期現貨偏多操作 台股連三漲 成交量沒跟上

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（6）日在人工智慧（AI）供應鏈回神，傳產、金融股加入輪動，加上外資期現貨延續偏多操作，終場漲155點收23,316點，連三漲，成交量降至3,412億元，呈「量縮價漲」格局。

三大法人昨日同步買超72.9億元，其中外資回補28.9億元，連二買，主要敲進台達電（2308）、聯詠、亞德客-KY、富邦金，金額在10.1億至15.3億元不等。外資台指期留倉淨空單小減812口、續降至30,996口，元月8日以來最低，空方力道不強。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

投信單日買超27.3億元，連二買，本周累計加碼156.8億元，有機會改寫近九周最多紀錄；自營商買超16.7億元，連二買，短線轉折嗅覺敏銳的自行買賣部位續買14.4億元；八大公股券商調節31.9億元，連二賣。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股上有鍋蓋、下有鐵板，若外資能持續認錯回補，配合盤面資金良性輪動，有利指數盤堅向上，挑戰3日空方缺口上緣23,472點，考量追價意願有限，建議逢高見好就收，持股汰弱留強。

微軟、亞馬遜、Meta、谷歌母公司Alphabet等四大雲端服務提供商（CSP）正向看待DeepSeek效應，2025年持續擴大資本支出，激勵輝達、博通、邁威爾、安謀、台積電ADR等AI指標股5日收盤漲2.2%至6.8%不等，台股昨日續揚，但市場追價力道不足，成交量連三減。

盤面權值股漲多跌少，鴻海、廣達、緯穎、緯創、台達電、奇鋐等AI供應鏈持續展開修復行情，開紅盤後漲勢落後的傳產、金融類股亦加入輪動，主要強勢族群分布於矽光子、機器人、印刷電路板（PCB）、CoWoS、生技等。16檔千金股漲跌互見，跌深的弘塑、健策相對強勢。

凱基投顧認為，台股金龍年封關日跳空缺口下緣23,472點壓力在即，且昨日成交量僅3,000多億元，使大盤遇壓震盪，所幸目前已站回短中期均線糾結區23,000至23,100點，加上5、10日線及月、季線紛紛走揚，成為下檔強勁支撐。

台股 外資

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