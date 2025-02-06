快訊

一夜致富不是夢！大樂透頭獎上看1.6億元 春節大小紅包獎號出爐

具俊曄發聲了！遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

醜出新高度？台中「醜美」女媧主燈未演先轟動 各地民眾朝聖：史上最驚悚

材料營收／1月12.05億元 年減6%、月減23%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

材料-KY（4763） 6日公布2025年1月合併營收，單月營收為12.05億元，年減6%，月減23%，主要係農曆春節海關放假影響所致。

展望2025年，材料-KY表示，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；另外，公司也看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料-KY成長。目前訂單能見度相當良好，2025年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲(森綾)及醋片新產能擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

材料-KY表示，2025年在產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲(森綾)產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，預計2025年第2季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠(絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

除持續優化生產效率與擴大產能外，材料-KY仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出一分力的目標。

營收

延伸閱讀

露3點的透明衣開賣了！肯爺驕傲「全裸辣妻熱度打敗葛萊美」公布女裝系列 超親民價格曝

響應碳管理元年 國泰證券獲ISO 14067碳足跡查證

響應碳管理元年 國泰證券獲ISO 14067碳足跡查證

日本公廁值得台灣學習 彭啓明：公廁升級重要性不亞於淨零

相關新聞

自行車春天快來了？ 美利達、巨大股價強漲

自行車產業沉寂已久，儘管美系外資仍對自行車雙雄保守看待，但股價6日率先發動，美利達（9914）大漲逾7%，收164元，巨...

東陽營收／1月自結合併營收22.3億迎開門紅 創史上農曆春節最高紀錄

東陽（1319）2025年1月自結合併營收22.3億元，雖逢農曆春節工作天數少，仍創歷年同期次高，更創史上農曆春節期間營...

遠東新工廠發生爆炸 股價開低後向上拉高、盤中下跌約1%

新竹縣新埔鎮遠東新世紀（1402）紡織廠棉六場北廠，6日凌晨2時許疑似鍋爐爆炸引發大火，遠東新發布重訊表示，已知有2人死...

鋼鐵股轉單效應 聚光

隨著川普將對加拿大與墨西哥課徵鋼鐵關稅，2025年全球鋼鐵供需結構改善。法人建議，可關注中國大陸振興經濟政策進度，以及各...

jpp 1月營收攻頂 連二月逾2億元

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（5）日公告元月營收2.59億元，月增23%、年增31.6%，不僅...

華友聯1月營收年增58倍 後市看旺

華友聯（1436）昨（5）日公告，1月營收1.4億元、年增5,817%，主要受惠今年交屋數量較去年同期增加。華友聯公司治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。