就市論勢／折疊機、電子紙 潛力大

盤勢分析

美國對中國的出口禁令波及半導體族群，近期費城半導體指數持續盤整，拖累台股半導體及AI產業鏈表現。尤其是川普就職美國總統後，市場對新政府上台後一系列政策採觀望態度，使台股短線呈現區間震盪。

不過，全球AI產業成長趨勢不變，台灣位處全球AI賽道前導車，半導體景氣上行周期可望延續到2025年，企業財報獲利向上有望對股市提供下檔支撐。DeepSeek推出低成本AI模型，有利技術普及並促使企業推出更多AI產品應用，可能帶動AI終端產品換機需求，使相關消費性電子類股受惠。

另外，美國經濟環境狀況及企業獲利佳，台灣與美國產業發展關聯度逐漸加深，預期2025年台廠也將持續受益美國經濟發展商機。

投資建議

DeepSeek的出現讓AI應用成本可望下降，開源代碼有利AI長線發展。另外，觀察美國雲端服務大廠財報及展望，資本支出持續增加，2025年資本支出預估成長率甚至在二成以上。因此，仍看好AI相關題材，包括半導體、高速運算、伺服器、散熱、PCB、AI PC、手機相關受惠股。

另外，折疊手機、400G／800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書／電子紙相關受惠廠商，也具備高成長潛力。