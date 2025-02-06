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大摩：電視面板上半年可望穩步漲價 看好群創及聯詠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，電視面板價格上半年可望穩步走強，IT（監視器及筆電）面板價格可能從第2季開始小漲。大摩看好面板廠群創（3481）及面板驅動晶片（DDIC）廠聯詠（3034），都給予「優於大盤」評級，目標價分別為19.5元、666元。

大摩指出，2月電視面板平均比元月漲價1%。第1季電視面板平均價格預估將小幅季增3~4%，優於第4季的季減2%。在未來數月，面板製造商仍可望在價格談判中占上風。

大摩調查顯示，中國大陸擴大以舊換新的補貼方案，持續激勵電視品牌廠採購面板，以滿足終端需求。不過，品牌廠過去數個月加緊出口電視到美國，這種急迫性將逐漸減弱，除非川普政府的關稅政策有更多進展。

至於IT面板，大摩預估，筆電及監視器面板2月的價格都與1月差不多。在未來數月，IT面板價格應大致維持在目前水準，並有可能在第2季小幅上漲。第1季IT面板平均價格預估與前一季差不多，去年第4季季增幅也是持平。

部分業界人士擔心，在關稅之前提前補貨可能影響下半年的訂單。大摩不排除部分需求提前滿足的可能性，但不太擔心價格前景，因為主要面板製造過去數年展現出供應鏈紀律，應該有助於防止面板價格大跌，即使下半年的訂單成長動能不如季節平均。

在台股面板雙雄中，大摩更看好群創，著眼於評價較便宜，更能受惠於大宗商品電視面板的成長動能。另外，大摩也看好聯詠將受惠於削減成本帶來毛利率穩定、三星顯示（Samsung Display）帶來的新潛在市場、折疊智慧機帶來的成長動能。

大摩 電視面板

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