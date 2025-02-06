GB200出貨穩步增 奇鋐、雙鴻1月營收年月雙增

GB200出貨穩步增溫，散熱雙雄今天公布1月營收年、月雙增。奇鋐1月營收新台幣68.01億元，年增19.83%，月增2.5%；雙鴻1月營收13.72億元，年增7.48%，比去年12月略增0.9%，為近3個月新高。

雙鴻表示，今年春節連假落在1月，出貨天數少，以往雙鴻春節當月營收都會月減2成至3成，但今年不但沒有掉，還微幅成長。

雙鴻主管指出，輝達（NVIDIA）全新的GB200 AI伺服器持續出貨中，量慢慢往上拉。但各種新產品初期量產一定會需要一段學習曲線，尤其這次GB200許多零件規格升級變動相當大，目前看起來，預期3、4月量會有比較明顯的爆發。

至於中國AI新創公司DeepSeek掀起全球AI震撼，市場擔心未來高端AI伺服器需求成長可能減緩。雙鴻認為，DeepSeek有助AI應用加速普及，AI算力需求不會減少，而新的伺服器電源瓦數不斷攀升，傳統氣冷散熱已經不夠用，看好液冷散熱的成長趨勢還是會繼續。