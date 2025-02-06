外資買超29.77億元 搶進金融股
台股今天上漲155.02點，收在23316.6點，成交值新台幣3316.27億元。外資買超29.77億元，買超前10名中以金融股居多。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，觀察台股在去年8月以前，指數以季線為低點，之後隨著季線與半年線接近，指數轉而以半年線為低點；指數雖數度跌破半年線，不過走勢並未轉空，依然收復半年線關卡。
黃國偉表示，近日台股反彈量縮，量價結構欠佳，難以確認未來走向，美國川普政府關稅政策是近期市場關注焦點。
三大法人同步買超，外資及陸資買超29.77億元，投信買超27.86億元，自營商買超16.71億元；三大法人合計買超74.34億元。
據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以金融股居多，有富邦金、新光金、中信金和第一金。
除金融股外，外資買超前10名還有復華富時不動產、元大航太防衛科技、群益台灣精選高息、華邦電、京元電子和復華台灣科技優息。
外資賣超前10名有元大滬深300正2、友達、泰金寶-DR、群創、鴻海、聯電、國泰永續高股息、元大台灣50、陽明和神達。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言