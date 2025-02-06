AI趨勢樂觀 有望激勵亞股表態

亞洲市場過去一個月呈現漲跌互見，反映了多重因素的交互影響，部分亞股基金表現亮眼。法人指出，後續市場具三大焦點：美股盤後輝達（NVIDIA）財報與財測成果、川普關稅政策是否持續加碼，以及美國通膨與降息步調。

法人分析，大中華市場因農曆春節假期休市，基本避開1月最後一周因Deepseek R1低成本開源模型帶來的AI族群恐慌殺盤，市場持續關注中國大陸股市在農曆新年假期後的復市情況。

日盛亞洲機會基金研究團隊表示，市場對於未來AI硬體需求看法較為分歧，但對於AI軟體與AI終端應用的看法則趨於一致，普遍認為隨著使用成本下降，應有助於加快AI應用滲透率提升。

隨著人工智慧技術的發展，相關產業的樂觀情緒也推動了部分科技股的上漲。展望未來，將密切關注中美貿易關係的進展、亞洲各國央行的貨幣政策，以及全球市場對AI技術的進一步關注。

日盛亞洲機會基金研究團隊指出，關注川普的關稅政策，雖其目的是利用關稅手段推動製造業回流美國，但有可能反而造成部分製造業外移，預計關稅政策未來將有所調整，但造成短期市場動盪仍難以避免。

整體考量到今年景氣與股市走勢可能較為波折，故投資採逢低布局方式，選股上更加重視估值與公司業績是否匹配，以求在淨值波動度與成長性之間取得一定平衡。