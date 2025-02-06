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施羅德：台股今年獲利成長15% 第1季聚焦 ASCI AI

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

羅德投信6日發表年度台股投資展望指出，2025年全球經濟分歧，台灣受惠於人工智慧（AI）成長動能及回補庫存，今年預估獲利成長15%。但國際訊息紛擾、AI市場競爭未定，預料近期將在高點附近震盪，靜待突破契機，第1季可注意特殊應用IC（ASIC）族群。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，2025年全球經濟雖維持穩健成長，但各國表現將分歧。美國經濟動能仍強勁，其他國家則較疲弱，如中國大陸預期到第3季景氣才將觸底，到2026年才能進入更佳的經濟循環。

不過，葉獻文指出，台灣將持續受惠於AI產業大成長。AI是2024年推動全球股市的重要動力，台灣去年全年出口額達4,751億美元，僅次於2022年的4,794億美元，年增率9.9%，主要受惠於AI伺服器與資通訊產品出口成長59%。

施羅德台灣樂活中小基金協管經理人游秋華指出，上市櫃企業今年獲利預估維持雙位數成長，施羅德目前估計在15%。電子整體仍優於傳產，傳產以生技、營建、綠能環保表現較佳。

關於DeepSeek及關稅的衝擊，葉獻文表示，DeepSeek對全球AI產業的影響仍需進一步觀察。晶片關稅增加的成本最終將由美國買方承擔，因此應不至於大幅影響台資企業。

葉獻文認為，AI市場仍具發展潛力，並可關注相關新興題材。CoWoS等高階封裝技術需求持續升溫，數據中心加速器IC市場在2023至2028年間年均成長率（CAGR）達24%，通用型AI晶片（如輝達、超微、英特爾）CAGR為32%，ASIC市場（如博通、Marvell等）CAGR更高達45%。另外，AI眼鏡市場正處於快速成長期，預計2030年出貨量將突破2,000萬副。

AI 羅德

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