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台股上漲155點 三大法人買超74.34億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股6日續強，收在23,316.6點，上漲155.02點，漲幅0.67%，成交量3,316.28億元，三大法人億買超74.34元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超29.77億元，投信買超27.86億元，自營商買超（合計）16.7億元，其中自營商（自行買賣）買超14.4億元，自營商（避險）買超2.29億元。

台積電（2330）收1,115元，漲幅0.45%，鴻海（2317）收173元，漲幅1.17%，廣達（2382）、緯創（3231）也都續漲約1%。機器人概念股中以和椿（6215）表現最強，大漲逾9%，再創歷史新高，大銀微系統（4576）漲幅逾4%，收167.5元，為3年多來新高。AR眼鏡概念股達邁（3645）、英濟（3294）、澤米（6742）、騰輝電子-KY（6672）都亮燈漲停。類股中玻陶股走勢最為強勢，大漲6.55%，主要由台玻（1802）所帶動，台玻大漲逾7%，收17.85元。

三大法人 自營商

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