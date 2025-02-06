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蛇年電子與傳產供應鏈基本面解析 法人看好回補庫存需求

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
施羅德投信發布年度台股投資展望，雖面臨關稅爭議與DeepSeek帶來的變數，但目前評估影響仍屬有限，台股後市預料將在高點附近震盪。記者陳儷方／攝影
施羅德投信發布年度台股投資展望，雖面臨關稅爭議與DeepSeek帶來的變數，但目前評估影響仍屬有限，台股後市預料將在高點附近震盪。記者陳儷方／攝影

台股蛇年開盤補跌1天後，加權股價指數連續3天回升，安定投資人信心。施羅德投信發布年度台股投資展望指出，現在雖面臨關稅爭議與大陸AI模型DeepSeek（深度求索）帶來的變數，使得金融市場出現震盪，但目前評估影響仍屬有限，台股後市預料將在高點附近震盪，靜待突破契機。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，2025年全球經濟雖維持穩健成長，但各國表現將有所分歧。美國經濟動能依然強勁，部分國家則相對疲弱。另一大經濟體中國，經濟雖有復甦跡象，但民間需求仍偏弱，預計中國景氣2025年第3季觸底，2026年才能進入較佳的景氣循環。

葉獻文指出，AI產業是2024年推動全球股市的重要動力，台灣經濟更從中受惠，供應鏈回補庫存的需求，將成為2025市場亮點；經歷2023、2024年的庫存調整期後，企業將重新補足原物料及零組件存量，這對電子與傳產供應鏈都是正向信號。此外，在各國補貼政策推動下，消費性產品需求回升可期，市場氛圍亦將逐步回暖。

市場原先預期美國前總統川普的政策將有利於台股發展，並推動指數挑戰歷史新高，但農曆年台股休市期間，卻出現意外。施羅德投信認為，市場雜音增多，台股能否挑戰歷史新高仍有變數。

葉獻文表示，DeepSeek橫空出世，加上關稅戰升溫，為市場增添不確定性，主要是DeepSeek的出現可能影響市場對AI投資的信心，後續觀察重點包括：是否有更多競爭者加入，或雲端服務供應商（CSP）是否調降資本支出、進而衝擊產業表現。

葉獻文認為，整體而言，2025年台股仍可樂觀以對，但國際訊息紛擾、AI市場競爭未定，要再進一步突破高點，投資人還是需要耐心，靜待時機。

值得投資人關注的2025年利空因素有：亞幣續貶以抵銷美國提高關稅衝擊、美國調高關稅導致通膨增溫與降息幅度減緩，以及美日政府新執政者的不確定性等。

台股 美國經濟

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