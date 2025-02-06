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台股續強上漲155點收23,316點 台積電上揚5元收1,115元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股5日續強，早盤以23,226.5點開出，終場收23,316.6點，上漲155.02點，漲幅0.67%，成交量3,316.3億元。圖/AI生成
台股5日續強，早盤以23,226.5點開出，終場收23,316.6點，上漲155.02點，漲幅0.67%，成交量3,316.3億元。圖/AI生成

台股5日續強，早盤以23,226.5點開出，終場收23,316.6點，上漲155.02點，漲幅0.67%，成交量3,316.3億元。櫃買則收252.48點，上漲2.23點。台積電（2330）終場收1,115元，上漲5元。

盤面上以類股來看，玻陶、生技、電機、運動、橡膠、數位雲端、居家生活較為強勢，另外則以資訊服務、半導體、觀光餐飲、航運、網通等表現較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，亞光（3019）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、華星光（4979）、廣達（2382）、大銀微系統（4576）、聯鈞（3450）、上銀（2049）、國巨（2327）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等。

而量大弱勢的則有，新日興（3376）、瑞昱（2379）、創意（3443）、零壹（3029）、台灣精銳（4583）、華碩（2357）、富世達（6805）、研華（2395）等。

統一投顧表示，中國 AI DeepSeek 的低成本被認為可能衝擊市場，然而，美國科技巨頭 Google，卻意外宣布將今年的資本支出提高至750億美元，遠高於市場預期，帶動AI概念股信心回穩。目前指數連2日反彈，位於各均線之上，若外資期貨空單能持續下降，則台股有機會回補農曆年開盤跳空缺口。

另外，操作建議汰弱留強，選股方向以紡織鞋材、航空航太、內需消費及消費IC、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。

AI 台積電 台股 外資 華碩 資本支出

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