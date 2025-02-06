教科書騙人！川普上任...股市動盪、為何債券還不漲？專家：投資人情緒無法量化

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聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
債券示意圖／路透社
債券示意圖／路透社

債券殖利率與股市的關係一直是金融市場關注的焦點。

一般來說，債券殖利率的變動會對股市產生深遠影響，而這種影響的程度則取決於市場環境與投資人的預期。

通常，當債券殖利率下降時（債券價格上漲），股市表現較佳，反之則可能壓抑股價。

這是因為當殖利率下降時，固定收益投資的吸引力降低，資金往往轉向股市以尋求更高回報。

此外，較低的殖利率也意味著企業借貸成本降低，有助於企業獲利成長，進一步推升股價。

然而，這種關係並非絕對。例如，在經濟衰退期間，儘管債券殖利率下降，投資人可能因對未來成長的擔憂而選擇避險，導致股市下跌。

同樣地，在通膨快速上升的環境下，央行可能因應通膨壓力而提高利率，進一步推升債券殖利率，抑制股市表現。

回顧歷史，債券殖利率與股市的關係在不同時期呈現不同的模式。

例如，1990年代末的科技泡沫期間，股市估值過高，而當時的經濟成長動能減弱，導致投資人轉向債市，推升債券價格並壓低殖利率，最終股市泡沫破裂。

在2008年全球金融危機後，央行採取極低利率政策來刺激經濟，導致債券殖利率長期維持低檔，而股市則因資金充裕而走高。

然而，當美聯儲於2013年開始縮減購債計畫，市場對利率上升的預期導致股市短期震盪。

通膨是影響債券殖利率與股市關係的關鍵因素之一。當通膨上升時，債券的實際報酬率下降，投資人要求更高的殖利率來彌補購買力損失，這通常對股市產生壓力。

然而，在適度通膨的環境下，企業可透過提價轉嫁成本，帶動營收成長，進而支撐股市。

相反地，在通縮環境中，債券的固定利息變得相對有吸引力，而企業營收與獲利可能下降，使得股市承壓。這種情況可能導致資金流向債券市場，進一步壓低殖利率。

對於投資人而言，理解債券殖利率的變化對市場的影響至關重要。在低利率環境下，成長型股票可能受惠，因為較低的折現率提高了未來現金流的價值。

然而，當利率回升時，價值型股票（如金融、能源等）通常表現較佳，因為這些產業受惠於較高的利率環境。

債券殖利率與股市的關係並非單一方向，而是受到經濟週期、央行政策與市場情緒的多重影響。

投資人應根據當前市場環境調整資產配置，靈活應對不同時期的挑戰與機會，以達到最佳投資回報。

◎本文內容已獲雨果的投資理財生活觀授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債市 經濟衰退 通膨 避險

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