快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

權值、傳產股走強 台股盤中漲逾百點

中央社／ 台北6日電
台股示意圖。圖/AI生成
台股示意圖。圖/AI生成

鴻海、聯發科和廣達等權值股以及傳統產業股紛紛走強，帶動大盤持續反彈，盤中指數上漲百點左右。

台股加權指數10時50分達23273.09點，上漲111.51點，成交值約新台幣1889億元。

隨著美股5日收高，台積電美國存託憑證（ADR）上揚逾2%，台積電今天股價跳空開高，達1120元，上漲10元，不過隨著賣壓出籠，股價回落平盤1110元。

世芯-KY、力旺和創意等特殊應用晶片（ASIC）和矽智財（IP）高價股紛紛震盪走跌，不過，鴻海、聯發科和廣達等權值股走強，支撐電子類股指數維持上漲局面。

傳統產業股普遍上揚，機電、鋼鐵、橡膠和營建類股指數上漲逾1%，玻璃類股指數更上漲逾4%。汽車、航運和觀光類股指數下跌，表現相對弱勢。

台積電 權值股 鴻海

延伸閱讀

三大法人轉買 台股醞釀軋空手行情

Google雙利空 台廠憂鬱 協力廠廣達恐承壓

外資看好台股 連二月淨匯入 股市動能無虞

聯發科、世芯 押長天期

相關新聞

權值、傳產股走強 台股盤中漲逾百點

鴻海、聯發科和廣達等權值股以及傳統產業股紛紛走強，帶動大盤持續反彈，盤中指數上漲百點左右

台股早盤漲逾百點 台積電開高10元

台股6日開盤指數為23,226.5點，上漲64.92點，早盤漲逾百點，最高來到23,348.42點。台積電（2330）開...

Google砸750億美元擴大AI版圖 大摩點名台廠潛力股

Google於2025年資本支出預估達750億美元，持續加大AI相關業務，優於市場預期。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報...

存股多久才算「長期投資」？達人抱股6年報酬逾320%：至少經歷1次景氣循環

希望以下這段話，對你投資路上有些幫助：「金錢會從沒耐心人的口袋，流到有耐心人的口袋」，而且根據統計，短期當沖操作，99%的人都是賠錢的，或許持續買進且長期持有很無聊，但投資真諦不是要有趣、過癮，而是讓自己及家人擁有更好的生活品質！

美股收高台積電ADR勁揚 法人：有利台股表現

美股主要指數5日收高，道瓊工業指數上漲317.24點，費城半導體指數揚升114.91點。法人表示，台積電美國存託憑證（A...

野村：DeepSeek 橫空出世 無損 AI 長多格局 台股基金軟硬皆通吃

台股開春震盪，來自中國大陸的AI團隊釋出最新的AI模型「Deepseek R1」讓市場震驚，加上貿易戰影響投資氣氛，電子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。