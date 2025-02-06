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台股早盤漲逾百點 台積電開高10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股6日開盤指數為23,226.5點，上漲64.92點，早盤漲逾百點，最高來到23,348.42點。圖/AI生成
台股6日開盤指數為23,226.5點，上漲64.92點，早盤漲逾百點，最高來到23,348.42點。圖/AI生成

台股6日開盤指數為23,226.5點，上漲64.92點，早盤漲逾百點，最高來到23,348.42點。台積電（2330）開盤價1,120元，上漲10元。

群益投顧表示，受DeepSeek創新AI模型橫空出世與川普關稅貿易戰開打影響，台股開紅盤先跌後漲；目前市場關注台積電2月10日在美國亞利桑那州舉行董事會，是成立37年來首度海外董事會；川普放話2月18日開始徵收晶片、石油、天然氣關稅。受到相關事件影響，預期台股近日將呈現高檔震盪格局。

台灣經濟基本面佳，台股指數重新站上各期均線呈現偏多格局，AI產業發展中長線持續看旺；雖短線受國際政經局勢影響壓抑但中長線仍偏多。受到川普政策干擾投資方向分歧，市場資金在尋求主流標的，類股輪動加速，操作難度大增；投資人可鎖定營運良好績優股，謹慎保守操作，待股價拉回後再分批逢低進場布局。

操作題材可留意：

1.AI應用雨後春筍，資安題材長期看旺─隨著AI大型模型日趨成熟、AI端點應用成本逐漸降低，無論政府或大型企業使用抑或是消費者使用之家電、PC、手機、遊戲等，內建AI將逐步成為標配；無論是封閉式或開源式模型，皆存在後門、漏洞等個資甚至國安疑慮，因此資安產業未來展望樂觀，相關概念股長期看好。

2.流感疫情未歇，防疫概念股可留意─ 衛福部疾管署表示，目前北半球仍處流感流行期，美國、加拿大、香港與歐洲流感疫情持續升溫，新加坡疫情持平，日本、韓國與中國大陸則開始下降。台灣流感疫情與國際趨勢密切相關，台灣疫情緩解須密切關注國際發展；近日防疫概念股表現強勁可特別留意。

周三（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,873.28點，上漲317.24點、漲幅0.71%；S&P500指數上漲0.39%；那斯達克指數上漲0.19%；費半指數上漲2.31%。台積電ADR上漲2.22%，收在208.57美元，較台北交易溢價23.4%。

投資人逐漸擺脫Alphabet令人失望的財報影響，並重新評估聯準會（Fed）未來可能降息的前景。

三大法人周集中市場合計買超329.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超254億元，投信買超48.7億元，自營商（自行買賣）買超8億元，自營商（避險）買超18.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,471口至7,700口，外資淨空單減少2,257口至31,808口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,270口至6,079口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,400點，週賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.86上升至1.06。VIX指數下降1.95至20.74。外資台指期買權淨金額-0.1億元 ; 賣權淨金額0.82億元。整體選擇權籌碼面偏多。

AI 台積電 台股 外資 川普

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