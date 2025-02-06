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Google砸750億美元擴大AI版圖 大摩點名台廠潛力股

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

Google於2025年資本支出預估達750億美元，持續加大AI相關業務，優於市場預期。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告指出，台廠影響上，看好技嘉（2376）、華碩（2357）、緯創（3231）、嘉澤（3533）等後市可期，但由於ABF目前產能過剩，對欣興（3037）評等為「劣於大盤」。

大摩指出，Google首次提供資本支出指引，預計2025年資本支出將達約750億美元，年增43%，遠超市場預期的630億美元。管理層表示，未來將加大技術基礎設施，主要投入伺服器和數據中心等，以支持AI相關業務的擴展。

另外，Google於2024年第4季資本支出約140億美元，季增9%、年增30%，略高於指引值130億美元；2025年第1季資本支出指引範圍為160億至180億美元，中值季增幅達20%，顯示Google在技術擴張上的積極布局，市場對其AI發展動能抱有高度期待。

台廠影響方面，大摩科技產業分析師高燕禾分析，Google於2025年資本支出大幅增加，以及持續投資計算資源的策略，有助於提升市場對硬體支出穩定性。此外，也同步與微軟及Meta先前的評論相呼應，預期今年的資本支出將維持穩定，因此對雲端產業相關股票保持樂觀看法。

事實上，在台廠的邊緣AI及企業市場中，技嘉、華碩與聯想具潛力。此外，價格較具吸引力的NVIDIA供應鏈公司，如緯創、嘉澤以及ASIC受益者，包括緯穎（6669）、金像電（2368）也具投資價值。

不過，高燕禾提醒，ABF載板的欣興、PCB供應商金像電為Google的TPU供應鏈，而廣達（2382）則為其提供GPU伺服器。不過，由於ABF產能過剩，目前對欣興的評等為「劣於大盤」，仍需留意。

AI Google 嘉澤 大摩 華碩 資本支出

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