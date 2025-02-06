存股多久才算「長期投資」？達人抱股6年報酬逾320%：至少經歷1次景氣循環

「投資要長期持有才有勝算」

希望以下這段話，對你投資路上有些幫助：「金錢會從沒耐心人的口袋，流到有耐心人的口袋」，而且根據統計，短期當沖操作，99%的人都是賠錢的，或許持續買進且長期持有很無聊，但投資真諦不是要有趣、過癮，而是讓自己及家人擁有更好的生活品質！

存股人要知道的長期持有

不管你是剛開始存股的新手、抑或是出道一陣子的老兵，你一定從新聞媒體、投資理財KOL聽過存股就是要「長期持有」。

近期有朋友詢問：「到底多久算久？總有個目標時間吧？難不成要存到天荒地老？」

我想回覆：當然存到天荒地老，報酬率預期會很可觀。但我想若投資到人生終點站時，再多的獲利也沒用，我想更精準地來定義：存股持有多久比較能看到成效？

一個景氣循環大概多久？

更白話的來說，一個景氣循環等於歷經多頭及空頭，以存股來說，多頭持續買進，空頭加碼累積股數，等到新的循環開始，基本上獲利機會相當高。

我們一樣從國發會的統計數據來觀察：台灣從1955年-2016年，共歷經14個景氣循環，平均每個循環約53個月，等於4·4年。

從數據來看，存股多久會看到成效？我想答案呼之欲出了，從總經角度至少需要4.4年以上；確實比較長的循環也是5-10年，所以投資要有成效，首重耐心！

結論

若你有歷經一波多頭及空頭，也就是一段景氣循環，那就是進入長期持有的世界。

如果你進入這世界，至少代表5個訊號：

1、你投資的心理素質已有相當火侯。 2、你待在市場上，真正算有一段時間了。 3、你大概股利、價差都賺到了。 4、你大概開始會笑看短期波動。 5、你會期待股價修正，但擔心沒錢加碼。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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