野村：DeepSeek 橫空出世 無損 AI 長多格局 台股基金軟硬皆通吃

台股開春震盪，來自中國大陸的AI團隊釋出最新的AI模型「Deepseek R1」讓市場震驚，加上貿易戰影響投資氣氛，電子指數受半導體類股重挫拖累，直接慣破月線與季線，加權指數也因而回測半年線，儘管目前市場看法普遍悲觀，但長期而言，AI 技術想要實現大規模應用，必須通過創新來降低成本，DeepSeek的橫空出世對於AI產業絕對是正面助益。

目前市場對於AI產業資本支出有所質疑，但從Meta上修資本支出目標及川普宣布Stargate AI項目的最新公告，短期之內會增加AI投資的趨勢尚不會改變，但也的確AI的發展階段將從基礎設施與平台進化至軟體、應用和服務，正逐步從基礎設施階段轉向平台階段，雲端計算將成為關鍵領域，AI基礎設施不再是唯一的受惠者。儘管如此，野村投信認為，AI基礎設施仍舊具備長期投資價值，因為較低的AI訓練成本有助於更多企業採用AI，從而帶動整體硬體的需求，而更高效的訓練模型也並不意味需要較少的計算能力，強大的晶片也不可或缺，兩者應該是相輔相成的。隨著AI產業的競爭壓力更加激烈，投資者需要更加謹慎地選擇 AI 受惠企業，即便AI長線基本面看法樂觀，短期內先前漲多的科技硬體股仍有評價修正風險，但無損 AI 長多趨勢。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析表示，美國關稅戰開打這項決定對市場而言並不算意外，符合川普選前的承諾，市場已經有相當程度的心理準備。只是台灣雖不在這次制裁名單內，但也面臨下一波制裁對象的風險，並且對於在墨西哥、加拿大等國家設有生產基地的企業而言，未來可能需要調整其產能配置，包括汽車、紡織品和電子產品等供應鏈，預估整體營運都將受到影響。另一方面若最後演變成貿易大戰，全球、包括美國和亞洲的經濟成長都會受到負面影響。由於目前關稅政策正陸續實施中，影響程度尚不確定，預估各國後續有機會與美國展開談判，未來將持續觀察事態發展並做出相對應投資組合調整。

DeepSeek 推出 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1 等 AI 模型震撼市場，每百萬token輸入僅需人民幣4元，每百萬tokens輸出為人民幣16元，大幅降低AI服務價格，也讓AI落地大幅提前。DeepSeek開發者背後使用更具成本效率的方法，無需撰寫傳統程式碼即可創建複雜的全端應用程式，使其模型能夠達到與大型雲端服務供應商（CSPs）開發的LLM相當的性能，加上每單位（Token）的訓練成本遠低於大型雲端服務供應商的訓練成本，特別是將AI Agent整合到自身軟體中，因而重挫美國AI、科技相關股票，也拖累台灣硬體股股價重挫。

姚郁如表示，雖然市場反應普遍悲觀，但較低的AI 訓練成本不是件壞事，反而更應該推動企業採用AI的需求增加，從而帶動整體硬體的需求，而更高效的訓練方法也並不代表需要較少的計算能力，因為消費者對AI的追求是無止盡的，企業想不斷發展更強性能的AI，高效訓練方式與強大的晶片缺一不可，兩者應該是相輔相成的。

另一方面，也看到Meta和微軟公布財報，再度重申2025年的資本支出預測維持不變，顯示這些科技巨頭仍在持續投資AI、投資未來，因此無論是短期還是長期，AI硬體的需求都無須擔心，預估仍會是只增不減。

長期而言，野村台股團隊仍持續看好AI需求，AI 的普及速度將在競爭壓力下加快，也將帶動 AI 產業上中下游、整體產業產值的提升，台灣相關的 AI 供應鏈將持續受惠。短期而言，姚郁如表示，由於CSPs仍在持續增加資本支出，對ODM/EMS等公司而言，預估2025 年的獲利應不會受到太大影響，但要留意目前市場情緒較為負面，即便基本面不變，短期內仍有評價修正的風險。