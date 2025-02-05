中傑3月初掛牌上市 印度、印尼新產能持續開出營運喊衝

製鞋大廠中傑-KY（6965）已訂3月上旬掛牌上市，2月14日至18日競拍。中傑去年出貨及營收均創新高，董事長劉安哲5日表示，目前客戶下單審慎樂觀，第1季接單金額較去年同期成長10%至15%，上半年訂單能見度無虞。

劉安哲也宣布，中傑原以中國及越南為主要生產基地，但因應客戶需求及分散風險，去年開始在印度、印尼規劃新的生產基地，預期四個生產基地產能，可滿足到2028年的產能需求，並挑戰1億雙的產能目標。

中傑去年合併營收269.80億元、年增18.7%，出貨雙數達4,056萬雙、年增逾15%，雙創歷史新高，前三季每股稅後純益9.22元；法人預估，全年每股稅後純益應有12元水準，而去年製鞋類股逾賺一個資本額的，僅來億與中傑兩家公司。

中傑為New Balance全球三大供應商之一，1983年發跡於台中大雅，深耕製鞋領域40餘年，專業製造世界一流品牌運動鞋、皮鞋和休閒鞋等鞋品。其中，New Balance去年占整體營收比重約占55%、ANTA占11%、LI-NING約9%。

中傑去年第4季營收67.55億元，季減15.2%、年增13.5%，仍創同期新高。劉安哲說，上半年訂單能見度無虞，預期今年出貨雙數將上看4,200萬至4,400萬雙，並積極擴充印度、印尼產能，可望帶動今年營收再戰新高紀錄。

面對美國祭出關稅大刀，劉安哲坦言，貿易戰對製鞋產業長期還是會有影響，但目前還在觀察中，而公司產品有75%銷往中國大陸、北美，分別有中國及越南的生產基地可以因應，未來印度廠將以內需市場為主，印尼廠則是針對歐美出貨。

在產能規劃方面，集團去年開始規劃在印度清奈建廠，第一期二棟廠房預估今年產能可達60萬至100萬雙，後續三棟廠房也將在明年第1季陸續投產，未來全廠產能全開預估可達200萬至250萬雙。

另外，占地達10公頃的印尼新廠，位於東爪哇泗水附近，總投資金額3,000餘萬美元，預計2026年第3季投產，目前已有多個品牌客戶預訂產能，目標2028年印尼廠產能可達350萬至400萬雙。

至於新客戶方面，劉安哲說，去年第4季新增日系品牌Descente的防水鞋，屬高單價、毛利率產品，預估今年出貨量可達50萬雙；另外包含ANTA集團旗下的始祖鳥、Salomon等品牌也積極接觸中，未來有機會打入。