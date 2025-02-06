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三大法人轉買 台股醞釀軋空手行情

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（5）日在三大法人同買，特別是外資回補大買、買超254億元強力推升下，電金傳族群齊揚，激勵指數開高收高，終場勁揚367點、重回23,000點之上，收23,161點，站上所有均線，趨勢再轉偏多，表現強勢。

台股近期低檔強彈，市場氣氛逐漸回溫，短線新一波「軋空手」行情蓄勢待發。法人指出，自年初以來，融資餘額短短半個月內大減245億元，目前水位與去年8月下旬相當；而今年來外資累計賣超達1,148億元。一旦行情確立轉多，軋空手買盤勢必將助推行情更上層樓。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

昨日集中市場三大法人同步由賣轉買，合計買超台股329.5億元。其中，外資買超254億元，投信買超48.7億元，自營商買超26.7億元。八大公股行庫則乘勢逢高調節、賣超57.9億元。

三大法人同買，推升台股加權指數昨天跳空開高122點，盤中一度大漲455點，終場收漲1.6%，成交量則減少至3,587億元。其中電子漲1.8%、金融漲0.8%；傳產以航運股大漲3.3%最強勢。

盤面上，包括伺服器、工具機、機器人、及博弈概念股等，表現相對亮眼，成為市場買盤追捧焦點；16檔千金股則幾乎滿堂紅，僅祥碩（5269）收黑，餘均上漲，以穎崴（6515）漲6%最強勢。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，雖然近期盤勢轉強，化解台股破底危機，但2月18日左右可能將有新一波關稅政策登場，在政策內容尚未完全明朗下，仍存不確定性。建議短線逢高減碼，避免因行情反轉而遭受波動風險。

科技股方面，輝達近期出現破底反彈現象，但短期內可能再度測試前低支撐。若測試成功且未再破底，則可能進入盤整期，直至3月18日輝達舉辦GTC大會，才有望見到AI族群新一波動能。

三大法人 台股

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