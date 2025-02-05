關稅、縮減移民政策推升通膨 富達看好美國中型股：Fed今年不會降息
富達多重資產團隊認為，關稅與縮減移民之政策將持續推升美國通貨膨脹，加上目前勞動市場正穩定而非放緩，因此強化富達預估美國聯準會（Fed）2025年不會降息的觀點。
富達指出，市場投資氣氛仍偏多，一旦不如預期，波動可能加劇。主要風險在於通膨可能捲土重來，導致金融條件收緊。對大型股與信貸市場來說，評價面均偏高。
富達認為，看好整體股市（尤其是美股）已成為市場普遍共識，一旦表現未達各界高度預期，波動就可能加劇，正如市場對中國大陸新創公司DeepSeek發布新人工智慧（AI）模型的反應一樣。
富達對股市維持加碼，預估多數地區的獲利開始改善，看好美股，尤其是中型股，對歐股保持謹慎，對新興市場及日本的看法為中立。
富達對信貸市場維持中立。雖然整體信用債的評價偏高，但因總經基本面良好，因此持續青睞較高風險的信用債；對公債維持中立，相對看好歐債，儘管殖利率上揚，但仍不確定川普的政策將如何影響成長及通膨。
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