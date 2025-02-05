就市論勢／網通、太空、金融 有撐

盤勢分析

近期受到美國加徵關稅，引發通膨、利率揚升預期，美元升值、新興市場貨幣疲弱，美股震盪幅度加大，年後紅包行情一度承壓，特別在反彈至23,000點關卡，見多空交戰。

惟在美國科技股強勢反彈帶動下，台股再度站上23,000點之上，台股後市可望呈現輪動推升格局。加權指數昨（5）日開高收高，終場上漲367點，漲幅1.6%，指數收在23,161點，整體成交金額約3,565億元。

春節期間市場干擾變數多，包括中國大陸低成本AI模型DeepSeek橫空問世，衝擊美國科技大廠股價走勢，台廠供應鏈亦見成長隱憂，春節前後股價波動大。

期間還有川普宣布加徵關稅政策，與聯準會1月會議暫緩降息等，使得市場原先預期年後紅包行情回籠受阻，但在美國科技股巨頭正向財報、川普再宣布對墨西哥緩加徵稅，台股在周一大幅拉回後，反倒蓄積反彈動能。

投資建議

近期大型權值股或見較大來回震盪，櫃買、小型股可望輪動表現，研判低價AI模型不會抑制長線AI發展節奏，反倒有機會加速AI軟體開發、商品化應用等，利基型、小型成長股有機會在權值股震盪之際重獲資金青睞，台股後市可望呈現大、小型股輪漲格局等。

此外，川普上任宣示太空政策，加稅政策引發通膨、緩降息等疑慮，也使太空及機器人概念股、高股息股、部分金融股後市表現受惠。

台股封關期間雜訊干擾，股價震盪幅度加大，逢拉回不妨把握長線投資的機會點，大型股修正，小型股可獲資金轉移配置青睞，股價回檔分批布局。

其中，相對看好受惠AI長線發展的半導體股、網通概念股等；此外，可伺機布局受惠川普上任行情的太空、機器人等標的，股價震盪之際，較有利發揮具下檔支撐優勢的高股息股、金融股、小型利基成長股等，在電子權值修正之際有利行情接棒。