邊緣AI概念 盤面亮點

DeepSeek推出較低成本的AI模型，有助邊緣AI發展，激勵近來包括AI PC、AI手機、工業4.0等概念股，紛紛躍居盤面亮點。尤其邊緣AI解決方案大廠研華（2395）近來備受矚目，昨（5）日亮燈漲停，突破400元大關，並帶動樺漢、友通等IPC族群強勢上揚。

研華從工業電腦轉型為邊緣運算、邊緣AI解決方案大廠，持續深化在邊緣運算領域布局，並積極擴增邊緣AI研發團隊，法人預估，AI相關業務占研華營收比重，將在今年達到兩位數百分比，甚至未來在人型機器人市場，也可望占有一席之地。

除了工業4.0應用將在AI助攻下，持續在各產業落地，在蘋果、三星等品牌手機廠都已推出AI手機，預料隨模型開發成本降低，也有利AI 手機滲透率的提升。

三星近日將在台上市新一代旗艦機種Galaxy S25系列，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，台灣市場AI手機的滲透率目前約17%到18%，看好S25上市後，帶動台灣AI手機滲透率往25%邁進。市調機構也預測，2028年全球AI手機滲透率將上看七成。法人認為，隨S25上市，以及AI手機普及，將有利手機鏈包括台積電、聯發科、GIS-KY、晶技、欣興等營運。

至於在AI PC領域，除了已推出AI PC的華碩、宏碁等品牌廠，代工廠廣達、仁寶等將同步受惠。