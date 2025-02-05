DeepSeek效應影響 法人調降兩檔散熱股目標本益比

DeepSeek橫空出世，引發市場對於散熱廠基本面憂慮。投顧法人正向看待較低成本AI模型推升普及，有利AI伺服器散熱市場規模持續增長，雖然調降奇鋐（3017）、雙鴻（3324）目標本益比，但評估股價修正已創造良好買點。

大型本國投顧分析，DeepSeek R1模型具優異效能、開源及顯著成本優勢，顯示高成本、高算力的AI開發模式不是市場發展唯一途徑。R1亦突顯開源重要性，部分美系CSP試圖開發開源模型切入邊緣AI生態系。

法人評估，成本較低模型有助提升AI滲透率，GPU與CPU的TDP隨運算效能升級趨勢也將持續，應用於AI訓練、推論與邊緣AI，而高密度、高效能訓練型AI伺服器的液冷需求將持續擴張，資料中心業者仍致力降低PUE。

同時，推論AI與邊緣AI將採用氣冷與液冷散熱，然而考量2026年TDP成長放緩與競爭態勢，法人認為，散熱族群本益比由先前的25至35倍高點修正應屬合理。

法人調查供應鏈後指出，液冷GB200伺服器機櫃已於第1季量產，預估單季出貨量將達2,000至3,000櫃，第2季進一步擴增，2025年全年美系前四大CSP GB200 NVL72 伺服器機櫃總訂單量維持在約2,5至3萬水準，GB300將於下半年量產。

法人透露，GB300的水冷板模組設計與GB200的相似，但GPU TDP更高，因GB300採插槽設計，每層compute tray快接頭數量將增加到14個，兩代機櫃及內部分歧管設計則相似，預期GB300量產有利於液冷市場潛在規模。

隨2025年CSP資本支出積極及伺服器需求成長，法人看好液冷散熱廠營收及獲利強勁。除AI伺服器外，新RTX 50系列顯示卡、AI PC、AI智慧型手機都將正向帶動散熱業者的產品單價與毛利率。