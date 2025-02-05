潑冷水？聯發科創歷史新高價 小摩搖頭分析：建議逢高獲利了結

聯發科（2454）近來股價強勢表態，5日收盤再創歷史新高價1,525元。不過，摩根大通證券（小摩）指出，聯發科今年營收及獲利成長可能低於預期，且毛利率可能低於去年，因此對聯發科今年前景保持謹慎，並建議投資人在近期股價衝高後獲利了結。

儘管市場對聯發科邊緣人工智慧（AI）、數據中心特殊應用IC（ASIC）的突破、與輝達（NVIDIA）的合作等充滿想像與期待，但小摩在最新報告中卻潑冷水，認為相關利多題材短期內無法帶動獲利提升，今年可能是表現偏弱的一年。

小摩指出，聯發科今年第1季展望健康，預期營收可望季增3%，主要受惠於天璣9400需求增加，加上徵收關稅前的中低階智慧機產品出現補庫存現象，但之後表現可能較低迷，小摩已看到第2季營收季減的跡象。全年來看，小摩預估聯發科今年營收成長9%，低於彭博資訊統計法人圈的共識14%。

小摩分析，聯發科由於晶圓代工成本上升，加上ASIC研發與安謀（ARM）授權費用增加，成本壓力愈來愈大，今年毛利率可能為47.8%，低於去年的48.4%（扣除一次性收入的挹注之後）。小摩預估聯發科今年每股稅後純益（EPS）與去年持平，比市場共識預期低9%。

另外，小摩認為，聯發科的AI數據中心ASIC專案進展似乎趨緩，由於設計挑戰持續不斷，預期2026年下半年才會量產（比之前的預期晚了一年）。與輝達合作AI個人電腦（PC）晶片是正面消息，但這種合作夥伴關係對聯發科獲利的影響可能相當低（因為獲利主要由輝達掌控）。

雖然邊緣AI可能仍是關鍵主題，但小摩沒有看到智慧機動能正在復甦的強烈跡象。因此，小摩對於聯發科保持「中立」評級，基於2026年的預估獲利，給予17倍的本益比，將目標價從1,180元（今年6月）上調至1,275元（今年12月）。