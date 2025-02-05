存股如何不踩雷？投資人憂高股息產品配息縮水 聯博投信給這建議

對存股族來說，高息股始終占有一席之地。一年來，高股息ETF推陳出新，投資人更是趨之若鶩。不過，去年下半年卻看到不少高股息產品配息縮水，除了因為台股殖利率隨著大盤漲多而走低，很重要的原因是資本利得減少，不夠配發股息。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，股票的報酬包括資本利得與股利。長期總報酬表現佳，才較有機會提供較穩定的息收。如果僅就股利水準高低挑選標的，從長期投資角度來看未必是最佳選擇。

李長風指出，長期總報酬較高的基金通常投資成長動能強勁的產業，雖然短期波動可能大於高息股，但由於產業趨勢向上，根據過去的經驗，成長股長期總報酬比高股息更突出，且有機會兼顧息收與資本利得。

舉例來說，將100萬美元自1990年1月起投入S&P 500指數，並每年將10%作為利息領出，投資迄今累積收息將近349萬美元，本金還增值至104萬美元。

統計顯示，10年來，美國成長股的股利率雖然只有1.3%，但整體年化報酬可達16.8%；高息股的股利率雖然有4%，但整體年化報酬只有7.3%，甚至低於低波動股票的7.9%。

李長風說，這樣的狀況在美國尤其明顯。美國企業普遍更喜歡將獲利投資於未來成長，而非將現金用於股息發放，這也部分解釋了美股長期報酬較佳的現象。

不過，美股已連續兩年（2023年、2024年）締造20%以上的漲幅，讓投資人擔心美股已漲多，今年以來一有風吹草動就見美股承壓。但是，根據聯博研究，美股過去幾年持續受惠企業成本控制得宜、經濟步調穩健等利多，以及受到人工智慧（AI）等新科技加持，獲利能力與經營效率持續轉佳，足以支撐較高的評價水準。

李長風建議，想參與股市成長動能、並維持每月現金流的投資人，可以關注聯博美國成長基金及聯博優化波動股票基金。

聯博美國成長基金同時專注美國品質成長股及多元成長機會，除受惠AI的科技題材外，也布局評價具吸引力的醫療、具備韌性的消費題材等，掌握市場可能輪動的機會，適合看好美國創新、成長爆發力的投資人。

至於聯博優化波動股票基金，則以品質、防禦、評價三大因子篩選全球股票，在各行各業尋找兼具上檔報酬潛力與下檔防禦能力的個別機會，包括具結構性成長的科技產業、受惠利率較高環境的循環性產業如金融、以及波動較低的防禦型產業如醫療，適合看好股市表現，但擔憂短線波動的投資人。

聯博以「總報酬」角度出發，全新推出這兩檔基金的「總報酬月配級別」，包含前收型的AP級別及後收型EP級別。但李長風也提醒，基金配息不代表基金實際報酬，建議投資人視自身風險屬性與每月現金流需求，規劃長期投資，避免一味追逐高配息。