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「看好台股」1月外資淨匯入逾8億美元 在台餘額逾9兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布，2025年1月外資淨匯入8.1億美元，連兩個月淨匯入，整體1月底外資累積餘額已攀升到2841億美元（以1月底台幣對美元收盤價32.682元估算），約折合新台幣9.3兆元，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。圖／本報資料照片
金管會公布，2025年1月外資淨匯入8.1億美元，連兩個月淨匯入，整體1月底外資累積餘額已攀升到2841億美元（以1月底台幣對美元收盤價32.682元估算），約折合新台幣9.3兆元，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。圖／本報資料照片

金管會公布，2025年1月外資淨匯入8.1億美元，連兩個月淨匯入，整體1月底外資累積餘額已攀升到2841億美元（以1月底台幣對美元收盤價32.682元估算），約折合新台幣9.3兆元，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

外資在台累積餘額已連兩個月站穩9兆元大關，顯示即便外資大舉淨賣超台股，先獲利了結後匯出，又再淨匯入本金。據金管會數據顯示，1月外資淨賣超上市股票就達411億元台幣。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上。

金管會5日公布1月外資數字。1月外資淨匯入8.09億美元，加計陸資後，外陸資共淨匯入8.11億美元，但同時間外陸資淨賣超上市櫃股票313億元台幣，反映外資在賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

券商主管說，1月進入台灣春節長假，外資可能趁機降低台股部位、減降風險，因此賣超台股，先落袋為安，之後再淨匯入本金則是看好台股後市。

台股 外資 新台幣 金管會

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