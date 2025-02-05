外資買超254億元 ETF高居買賣超第一！台積電獲外資連二買

台股5日一口氣收復所有均線，以23,161.58點收盤，上漲367.62點，三大法人同步買超，統計外資買賣超個股發現，高居外資買賣超第一名的竟然都是ETF，凱基金（2883）則是外資買超第二名，鴻海（2317）也由賣轉為買超16,933張，台積電（2330）則是獲外資連二買。

台股早盤跳空開高，以22,916.38點開出，台積電持續上漲領軍，工業電腦、機器人概念股等大漲，大盤指數一度拉升至23,249.33點， 終場收在23,161.58點，漲幅1.61%，三大法人買超329.8億元，包括外資買超254.3億元，投信買超48.77億元，自營商買超（合計）26.72億元，其中自營商（自行買賣）買超8.08億元，自營商（避險）買超18.64億元。

台積電以1,110元開高後一度拉升至1,120元，終場收在1,110元，漲幅1.36%，上漲15元；鴻海止跌，以171元收盤，漲幅3.64%，聯發科（2454）以逼近歷史新高的1,525元收盤，上漲35元，漲幅2.34%；DeepSeek效應下，工業電腦由研華（2395）衝上漲停412.5元領漲，另外，機器人概念股也強漲。

統計外資買超前十大個股依序是復華富時不動產、凱基金、鴻海、復華台灣科技優息、陽明、長榮、元大航太防衛科技、中信中國50正2、泰金寶-DR、台積電等；買超復華富時不動產30,480張最多， 其次是買超凱基金20,466張。

鴻海止跌，外資也轉為買超16,933張，終止連二賣，但投信仍是賣超214張，連八賣；台積電也獲外資買超6,000張；另外，貨櫃股的陽明及長榮也獲外資買超。

統計外資賣超前十大個股依序是元大滬深300正2、台新金、聯電、元大金、力積電、宏達電、群益優選非投等債、欣興、台中銀、上銀等。