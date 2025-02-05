川普關稅搗亂？群益投顧看好美股多頭格局未變 建議逢低布局這類股

近日DeepSeek橫空出世及川普宣布課徵關稅等議題攪亂一池春水，群益投顧指出，隨市場消化賣壓，及預期川普將推行減稅、放寬監管政策，加上企業獲利成長與降息預期，將有助提振市場信心，美股多頭格局未變。

此外，DeepSeek以低成本投入達成高效運算，可望加速普惠AI世代來臨，有機會帶動硬體需求回升，建議逢低布局美股科技類股。

群益投顧發布2月份財富管理月報表示，台股封關期間，國際股市適逢美聯準會等重量級央行利率會議及大型科技個股財報密集公布時期，由於投資人正面看待企業獲利及展望，原本樂觀期待年後金蛇年開出紅盤，但DeepSeek及川普關稅大刀等變數，卻引發市場動盪。

微軟執行長Satya Nadella在達沃斯世界經濟論壇上稱，DeepSeek新模型令人印象深刻，尤其在如何高效開發開源模型並進行推理運算方面，效率非常出色。相關效應在金融市場掀起波動，並引發輝達等股價大幅修正，美股於春節假期間普遍走跌，費半指數下跌8.2%表現最弱。

美聯準會正面看待美國經濟及勞動市場景氣，同時對通膨持警戒態度，暗示將維持當前利率一段時間，主席鮑爾表示，目前政策具有「實質的」但並非「高度」的限制性，群益投顧仍正向看待美國經濟及企業獲利展望。

債市方面，川普回歸與減稅增赤，通膨可能復燃，聯準會焦點也從就業市場轉向通膨，債市投資人可以繼續鎖定近期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益。

長期而言，債市利率主要反映美國貨幣政策方向，Fed雖暫停降息但利率政策方向維持向下，美債長期仍具資本利得空間。

此外，川普政策吸引資金匯流美國、加上美國經濟相對強勁及相對利差效應，美元維持強勢，新興市場股市承壓。

歐股方面，2025年企業獲利各族群普遍成長，歐洲央行也積極降息，有利於降低資金成本，再加上歐股評價較低，預料有望穩步向上，惟短線須留意川普關稅政策的影響是否造成短線負面衝擊。

日股方面，持續觀察川普政策外溢效果與DeepSeek的影響，波動加劇，建議日股區間操作。