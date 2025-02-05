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台積電繼續反彈！台股上漲367點 三大法人買超329億元
台股5日跳空開高，一口氣收復所有均線，收在23,161.58點，上漲367.62點，漲幅1.61%，成交量3,493.41億元，三大法人買超329.8億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超254.3億元，投信買超48.77億元，自營商買超（合計）26.72億元，其中自營商（自行買賣）買超8.08億元，自營商（避險）買超18.64億元。
台積電（2330）今繼續反彈，收1,110元，漲幅1.37%，鴻海（2317）止跌上漲，收171元，漲幅3.64%，聯發科（2454）收在歷史新高1,525元。DeepSeeK證實即使在美國晶片禁令下，不須用到最高階的GPU，邊緣AI應用相關族群大漲，工業電腦龍頭研華（2395）盤中急拉漲停鎖死至412.5元，艾訊（3088）、飛捷（6206）也亮燈，新漢（8234）上漲逾8%，宸曜（6922）、廣積（8050）漲逾7%，樺漢（6414）上漲逾5%。機器人概念股也強漲，多達七檔盤中漲停亮燈，包括台灣精銳（4583）、大銀微系統（4576）、IKKA-KY（2250）等。
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