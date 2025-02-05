追求高勝率但恐更容易有套牢的風險！小童：股市中不敗、永遠贏並非重點

高勝率的迷思

祝大家新年快樂！希望大家在新的一年都能賺得盆滿鉢滿，繼續保持愉快的心情。那當然最重要的是記得一定要把健康顧好！近幾年我真的經歷了太多身邊的親朋好友，傳來了各種疾病的噩耗，而這也才真正讓我意識到，原來健康才是我們人一生中最大的財富。因為即便你賺了再多錢，但你沒有了健康，那你也沒辦法好好享受。所以祝大家在新的一年身體都能健健康康。

今天打算來跟大家聊聊高勝率的迷思。為什麼我們人總是那麼喜歡贏，而高勝率真的對投資交易來說是第一重要的嗎？

年後台股會漲還是會跌 一點都不重要？

問我年後台股會漲還是會跌，那我必須老實跟你說我認為這一點都不重要。為什麼？

即便跟你說有8成的機率會上漲，那你買的股票或標的，它有辦法真的搭到大盤的上漲趨勢嗎？

以及假如真的如期上漲，但如果那個漲幅只漲非常一點點，漲個0.1%，那這樣的漲幅對於整體來說，有產生什麼效益嗎？

相反的，如果今天我跟你說台股年後可能有20%的機率會下跌，而且跌幅大約是10~20%，那你聽到這個，你會覺得哪個更有潛在的獲利空間是可以去操作的呢？

這也是我想分享的重點，那就是當我們真正在實務操作上，其實並不是只有勝率是要去觀察的重點。當中還隱藏了另一個也非常重要的重點，那就是...

賺賠比或期望值

而這也是非常多人會忽略的！

賺賠比簡單來說就是指我們花1塊錢的成本可以得到多少錢的回報，那期望值就是指我們做這個行為長期下來有沒有辦法取得獲利的成果。

就好比剛剛前面給大家舉例，假設年後台股上漲的機率是80%，而漲幅只有0.1%，那這樣兩者相乘下來，它的期望值就大概是0.08%。但相反的，假如今天台股年後下跌的機率是20%，但跌幅大約是10%，那這樣相乘下來，它的期望值就大約會是2%。

所以你有發現嗎？明明一個勝率比較低的操作，但是它得到的回報卻比勝率高的還要高。想跟大家分享的重點，那就是不一定要把目光都聚焦在所謂的高勝率或是不敗、永遠贏。

當然，如果能做到高勝率、高賺賠比、高期望值同時兼具，那這是最好，但至少以我跟身邊幾位非常資深的前輩或高手們交流來說，我們的勝率真的頂多長期能維持在20~50%，甚至70%其實就很厲害，幾乎不太可能會有所謂的把把贏。如果有，要不就是詐騙，要不就是他都硬凹套牢，不賣那當然就不虧嘛。

套牢風險

所以很多人都會問我說：「小童，我某某某套牢了30%、50%，該怎麼辦？」

那其實這就間接反映了盲目追求高勝率背後所隱藏的風險，那就是套牢。因為如果你問我套牢套得很深是什麼感覺，老實說現在的我還真的忘了，沒辦法體會。但如果你問我該怎麼避免套牢，那其實就是記得我常常跟大家強調的風險控制跟資金規劃。因為說真的，只要你做好風險控管，那其實就能避免很多大賠或是套牢的產生，也能避免很多無謂的時間成本跟機會成本。

關於更多風控的技巧跟防守的設置，大家都可以參考我之前分享的這部影片，裡面會有更多的教學分享。

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