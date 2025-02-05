收復所有均線！台股漲367點收23,161點 台積電收高15元

台股5日收盤上漲367.62點、漲幅1.61%，終場以23,161.58點作收，成交量3,493.40億元；台積電（2330）收盤1,110元，上漲15元，漲幅1.37%。

今日成交金額大且走高為：亞光（3019）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、廣達（2382）、上銀（2049）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）及國巨（2327）。成交金額大且疲軟者則為：華星光（4979）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、興能高（6558）、祥碩（5269）、大成鋼（2027）、眾達-KY（4977）、元大滬深300正2（00637L）及僑威（3078）。

第一金投顧表示，川普政府關稅僅是逼上談判桌的手段，尚未得到滿意結果前仍恐再次使出關稅壓制，短期內不確定性仍然偏高，且台灣晶片關稅議題仍然還在排隊上談判桌中，勿躁進加碼，宜分批買進多停看聽，尤其避開首當其衝的AI相關硬體廠商，等待政策明朗且價格滑入甜蜜點在彎腰撿鑽石也不遲。

短線議題上，橫空出世的 DeepSeek帶來AI應用成本能巨幅縮減的想像空間，使AI終端用途的廠商將有望受惠，可留意近幾日相對抗跌的數位雲端類股與資服類股；其次，DeepSeek 的快速崛起，不僅對科技市場帶來衝擊，也引發資安與隱私疑慮，台灣政府對DeepSeek 的數據安全問題提高警覺，數位發展部已發出警示，美國政府也禁止公家單位與軍事單位下載及使用，帶動資安相關類股亦有想像空間。其次，受到知名影星因流感驟逝影響，疫苗相關概念股也是短期內可多加留意標的。