快訊

中國「地下代孕」跨國犯罪：百名泰女遭騙強迫取卵

老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天

聽新聞
0:00 / 0:00

收復所有均線！台股漲367點收23,161點 台積電收高15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股5日收盤上漲367.62點、漲幅1.61%，終場以23,161.58點作收，成交量3,493.40億元；台積電（2330）收盤1,110元，上漲15元，漲幅1.37%。

今日成交金額大且走高為：亞光（3019）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、廣達（2382）、上銀（2049）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）及國巨（2327）。成交金額大且疲軟者則為：華星光（4979）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、興能高（6558）、祥碩（5269）、大成鋼（2027）、眾達-KY（4977）、元大滬深300正2（00637L）及僑威（3078）。

第一金投顧表示，川普政府關稅僅是逼上談判桌的手段，尚未得到滿意結果前仍恐再次使出關稅壓制，短期內不確定性仍然偏高，且台灣晶片關稅議題仍然還在排隊上談判桌中，勿躁進加碼，宜分批買進多停看聽，尤其避開首當其衝的AI相關硬體廠商，等待政策明朗且價格滑入甜蜜點在彎腰撿鑽石也不遲。

短線議題上，橫空出世的 DeepSeek帶來AI應用成本能巨幅縮減的想像空間，使AI終端用途的廠商將有望受惠，可留意近幾日相對抗跌的數位雲端類股與資服類股；其次，DeepSeek 的快速崛起，不僅對科技市場帶來衝擊，也引發資安與隱私疑慮，台灣政府對DeepSeek 的數據安全問題提高警覺，數位發展部已發出警示，美國政府也禁止公家單位與軍事單位下載及使用，帶動資安相關類股亦有想像空間。其次，受到知名影星因流感驟逝影響，疫苗相關概念股也是短期內可多加留意標的。

AI 關稅

延伸閱讀

中市府偕台積電造林 估30年創千噸減碳效益

年後開盤就遇大跌「都是甜甜價」！真星華：不囉唆買進00919、台積電（2330）、00757

台股ETF受益人周減1.4萬人 仍有包括00919在內9檔創高

台股反彈 四方人馬搶進…專家：後續盯半年線

相關新聞

追求高勝率但恐更容易有套牢的風險！小童：股市中不敗、永遠贏並非重點

為什麼我們人總是那麼喜歡贏，而高勝率真的對投資交易來說是第一重要的嗎？

收復所有均線！台股漲367點收23,161點 台積電收高15元

台股5日收盤上漲367.62點、漲幅1.61%，終場以23,161.58點作收，成交量3,493.40億元；台積電（23...

投顧：台股短壓沉重難脫整理格局 關注美就業數據

美國總統川普暫緩對加拿大和墨西哥輸美商品徵收關稅，美股4日收高。投顧表示，台股上檔短中期均線於23000點附近皆呈現走跌...

美國線合約價雖傳漲聲 但法人對海運股維持區間操作

貨櫃美國線合約價傳出調漲，法人機構表示，由於2024年合約價明顯低於現貨價水準，因此，2025年合約價調漲機率偏高，國內...

川普將課徵加墨鋼鐵關稅 台廠中鋼、東鋼、豐興可期

隨著川普將對加拿大與墨西哥課徵鋼鐵關稅，其他國家有機會受益於轉單效應，2025 年全球鋼鐵供需結構改善。法人建議，可關注...

被動元件業春天來了！國巨、華新科領漲 這3檔飆漲停

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所預告MLCC需求將倍增，業界看好被動元件市場春天來了；法人認為，在日圓升值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。