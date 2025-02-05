川普將課徵加墨鋼鐵關稅 台廠中鋼、東鋼、豐興可期

隨著川普將對加拿大與墨西哥課徵鋼鐵關稅，其他國家有機會受益於轉單效應，2025 年全球鋼鐵供需結構改善。法人建議，可關注中國振興經濟政策進度，以及各國對中國鋼材出口的反傾銷措施，有望提升國際鋼價與台灣鋼鐵股的市場表現。台廠中，中鋼（2002）、東鋼（2006）、豐興（2015）等後市可期。

法人分析，根據全球鋼鐵協會預測，2025年全球鋼鐵需求預期達1,771.5百萬噸，年增1.2%。雖然中國鋼材需求受房地產市場持續疲弱影響，預估下滑1%至860.1百萬噸，但印度、美國與日本的需求預期分別成長8.5%、2%和1.7%。

另外，2024 年全球粗鋼生產量為1,883百萬噸，年減0.8%。中國生產1,005 百萬噸，年減1.7%；印度則逆勢成長至149.6百萬噸，年增6.3%。若2025 年粗鋼生產維持與2024年持平，供需結構將略有改善。然而，若生產回升至 1%，供需缺口將再度擴大，產業結構改善有限。

關稅影響方面，2024年美國鋼鐵進口量為26.2百萬噸（年增2.6%），其中來自加拿大5.9百萬噸（年減4.9%），占比22.7%；來自墨西哥3.1百萬噸（年減18%）。若美國對加拿大及墨西哥課徵25%關稅後，將終結先前的豁免優惠，可能讓部分非配額限制或無關稅豁免的國家直接受惠。

對台灣鋼鐵產業而言，由於主要外銷產品為鍍鋅與烤漆鋼板，此政策若導致美國鋼材價格明顯回升，將有利於下游單軋廠的接單動能，市場正等待中國振興經濟政策的落實與重建需求的帶動。

然而，川普可能持續對鋼鋁課徵新關稅，目前具體稅率與課徵對象尚未明朗，因此轉單效益仍需密切觀察政策的進一步發展。台廠中，可留意中鋼、東鋼、豐興等。

此外，3月底通常為除息高峰，具有殖利率題材吸引力。根據過去經驗推估，電爐廠通常在3月底除息，東鋼現金殖利率5.55%最高，豐興其次為5.17%，後市可期。