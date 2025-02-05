被動元件業春天來了！國巨、華新科領漲 這3檔飆漲停

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所預告MLCC需求將倍增，業界看好被動元件市場春天來了；法人認為，在日圓升值、新台幣貶值效益下，台灣被動元件雙雄國巨（2327）、華新科（2492）將更加受惠，看好國巨去年有望獲利超過4個股本；5日台股大漲， 國巨則是領軍被動元件股的表現，盤中漲幅逾6%，華新科上漲逾3%，股價表現更加推眼的則是蜜望實（8043）、立隆電（2472）及華容（5328），盤中飆上漲停。

村田製作所社長中島規巨預告，AI浪潮帶旺被動元件產業，接下來的一年AI伺服器相關應用帶動的MLCC需求將成長一倍以上；村田訂單出貨比（B／B值）已回到代表景氣擴張的1以上，上季純益暴增逾四成，看好本年度獲利將大增三成。

村田看旺市況，業界看好代表被動元件市場春天來了，有助國巨、華新科等台廠營運將跟著強力回升；法人認為在日圓升值、新台幣貶值效益下，國巨及華新科將比村田更具出口及匯兌優勢。

國巨去年第3季稅後純益56.49億元，每股純益11.01元，毛利率、營益率「雙率雙升」；累計去年前三季稅後純益157.11億元，每股純益31.06元；法人預估，國巨去年第4季有望再賺一個股本，全年每股純益將超過4個股本；另外，法人也預估華新科每股純益將超過5元。

國巨早盤以541元開出，一度衝達576元， 盤中漲幅6.74%；華新科以93.4元開高， 盤中漲幅3.89%；另外，蜜望實、立隆電及華容，盤中則是飆上漲停；凱美（2375）盤中漲幅逾5%、信昌電（6173）盤中漲幅逾6%。