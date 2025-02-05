智擎胰腺癌新藥5,000萬美元授權金將入袋 股價漲停鎖死

智擎（4162）5日清晨重大訊息公告表示，胰腺癌新藥ONIVYDE於歐亞地區2024年度淨銷售額達到第二期銷售里程碑，將收取美金5,000萬元的銷售里程碑授權金；市場推估EPS(每股盈餘)貢獻可望超過9元，授權金將入袋，大幅挹注營運表現，推升股價開高走高衝上漲停鎖死。

智擎5日清晨6:25在公開資訊觀測站公告表示，日前接獲授權夥伴Ipsen公司的通知，智擎胰腺癌新藥ONIVYDE於歐亞地區之2024年度淨銷售額達到第二期銷售里程碑，智擎將收取美金5,000萬元的銷售里程碑授權金。

市場推估，智擎將有約新台幣16.25億元的銷售里程碑授權金進帳，以資本額14.56億元計算，每股貢獻超過11元；若扣除所得稅，預估EPS貢獻將超過9元， 大幅挹注營運表現。

智擎早盤以108元開高後走高，開盤後約半小時就衝達漲停113元鎖死， 盤中成交量爆出逾6,700張， 漲停及市價排隊買單近千張。

智擎表示，目前的營收的三大來源包括，自己主導銷售的台灣市場，透過授權夥伴提供的歐亞銷售權利金收入，及授權夥伴在不同階段將支付的里程碑金收入。