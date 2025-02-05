股王爭霸…世芯一度超車信驊重登股王 可惜尚未坐穩

投信研究團隊認為，DeepSeek挾著低成本優勢在台灣農曆年假期間衝擊全球市場，但事實上DeepSeek的旋風正代表AI熱度未減，法人也看好世芯-KY（3661）等AI ASIC股，台股5日大漲，世芯股價一度超車信驊（5274），重登股王寶座，不過，信驊也不甘示弱， 盤中再奪回王座，股王爭霸激烈。

投信研究團隊表示，DeepSeek橫空出世， 且挾其低成本優勢衝擊全球市場，DeepSeek旋風代表AI熱度未減，且顯示各國持續升級AI軍備競賽；也因此將市場青睞風潮由上游半導體硬體，轉向新AI題材， 包括AI軟體與消費端相關題材。

投信研究團隊認為，DeepSeek的低成本且開源運算模型，市場預期AI終端應用將更加普及，進一步帶動ASIC邊緣AI題材、提升終端消費包含AI PC、AI手機、平板等需求。

大型本國投顧分析表示，DeepSeek出世，成本下降將帶動AI應用成長，預期影響包括成本大幅下降將有助AI普及率提升，AI軟體股表現空間將優於AI晶片股；鑒於周期性影響及DeepSeek引發AI鉅額投資回收疑慮，短期即使尚未見到砍單，但降低算力成長疑慮，將使股價回到理性及合理區間，看好聯發科（2454）、世芯-KY等AI ASIC。

世芯-KY去年合併營收519.76億元，年增70.5%，創下新高，首度突破500億元大關；累計去年前三季每股純益58.43元；世芯受惠於雲端服務供應商（CSP）自製晶片風潮，美系CSP客戶的AI晶片訂單推升近2年的業績出現爆發性成長，法人預期，今年營運仍有機會向上。

外資4日買超世芯801張，終止連三賣，投信及自營商也同步買超，尤其是投信近7個交易日以買超居多， 僅其中1天沒有買超，在內外資法人買盤追捧下，早盤以3,260元開高後一度衝達3,380元， 盤中超車信驊， 重登股王寶座，盤中漲幅2.92%；不過， 信驊股價開低走高，約10時40分後股價再往上拉， 重新奪回股王；兩家千金股在盤中上演股王爭霸戰。