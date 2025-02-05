邊緣 AI 應用發光 研華盤中亮燈 領軍工業電腦大漲

中國AI新創DeepSeek近期推出開源AI模型DeepSeek R1、V3，可藉不同軟體強化推論效果，成本遠低於現有大模型，有助帶動邊緣AI應用，工業電腦族群5日紛紛大漲，龍頭研華（2395）盤中急拉漲停鎖死至412.5元，艾訊（3088）也亮燈，宸曜（6922）、新漢（8234）、廣積（8050）漲逾7%，友通（2397）漲逾5%，樺漢（6414）上漲約4%。

DeepSeeK橫空出世，證實即使在美國晶片禁令下，不須用到最高階的GPU，透過工程創新也可以在效率上有所突破。法人指出，低成本的AI將有助AI普及，包括AI終端應用、AI ASIC、軟體資安、工業4.0，成為短線突圍竄出的個別族群。

美系外資先前指出，今年美國消費電子展（CES）的重點是AI驅動的消費電子產品創新，適用於醫療、數位醫療保健、量子等應用。長期來看，邊緣AI提供長期發展機會。

研華股價在台股開紅盤後相對表現強勢，2/3僅小跌1.18%，並守住所有均線，今股價跳空大漲，直衝漲停板412.5元，並帶動其他工業電腦族群大漲，其中艾訊也攻上漲停，宸曜、新漢、廣積漲逾7%。

研華在邊緣AI方面，已推出至少十款相關板卡與系統產品，並與多家廠商合作，應用在醫療、交通、農業、工廠自動化的機器視覺、AMR與QSR等，法人估計，邊緣AI貢獻研華2024年營收約4%，2025與2026年將提升到10%與20%，即未來兩年可望倍數成長。

法人指出，研華從2023年累計至今贏得客戶訂單達7億美元，其中，逾五成來自新客人與新訂單，主要是醫療、交通與半導體領域，預期2025年開始出貨。

研華董事長劉克振之前指出，未來十年將是邊緣運算與人工智慧（AI）技術深入各產業應用的黃金期，研華將專注在邊緣產業應用及邊緣到端點功能運算，預估未來十年相關邊緣AI全球市場估達5,100億美元，呈現高倍數成長。