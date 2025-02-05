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美國線合約價雖傳漲聲 但法人對海運股維持區間操作

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
紅海紛擾正影響海運業者。路透
紅海紛擾正影響海運業者。路透

貨櫃美國線合約價傳出調漲，法人機構表示，由於2024年合約價明顯低於現貨價水準，因此，2025年合約價調漲機率偏高，國內航商美國線合約比重約落在五成左右，雖漲價有利航商獲利，但現貨運價仍是營運關鍵之一，因此，對海運股維持區間操作的評價。

市場傳出全球貨櫃航商2025年長約價談判啟動，漲逾可望達六成下，法人機構表示，美國合約價每年於4月到期，年初談判主要以大型直客為主，其餘客戶談判則約於3~4月期間進行，由於2024年合約價明顯低於現貨價水準，因此，今年合約價調漲機率偏高。國內航商美國線合約比重約落在五成左右，儘管大型直客合約價有所調漲，然現貨運價走勢仍是航商營運關鍵所在。

農曆春節過後面臨需求空窗期，短期內運價愈漲不易，隨以哈停火談判進入第二階段，運價走勢關鍵仍在於紅海危機的持續性。若紅海危機解除、航商不需繞道而行的情況下，將加重市場過剩運力的壓力，進而壓抑運價水準；反之，若紅海危機持續，則航商繞道將有利去化過剩運力，為運價走勢帶來支撐。

壓力 美國

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