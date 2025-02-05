台股開高走高…早盤上揚逾300點突破2萬3千點關卡 台積電開高15元

台股5日開盤指數為22,916.38點，上漲122.42點，隨後續揚逾270點突破2萬3千點關卡。台積電（2330）開盤價1,110元，上漲15元。

群益投顧表示，川普關稅動作令市場有川普關注偏多股市聯想。惟股市評價高檔，台廠面臨美國AI產業大趨勢似乎並非萬里無雲的擔憂轉增，與川普關稅威脅雙重疑慮，短線估少數權值股輪漲支撐指數半年線抵抗。

由於DeepSeek事件引發台灣泛AI概念股前景疑慮，泛AI概念面臨市場基本面的疑慮躊躇，以及股價基期偏高壓力。資金快速移往DeepSeek事件受惠的資安概念股；盤面氛圍承壓、強勢族群輪動快速。

操作題材可留意：

1.資訊服務相關─2024年12月下旬華爾街日報報導美國政府正調查在大陸某網通品牌路由器，疑似有造成國安風險的網路攻擊之虞，凸顯資安與國安的緊密關聯。2025年農曆春節DeepSeek開發的AI語言模型獲市場矚目，但也引發資安疑慮，引起多國對此展開資安調查。

2.網通股─ 隨著網通市場需求激增，特別是5G、物聯網等新興科技的發展，高技（5439）產業需求呈現出快速增長態勢，高技除加大資本投入，近期更決定斥資5.6億元在桃園購入廠房。全球網通領導品牌D-Link友訊（2332）攜手台灣易通展、友勁（6142）等，網通供應鏈,深耕智慧連網解決方案與資訊安全。

周二（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,556.04點，上漲134.13點、漲幅0.3%；S&P500指數上漲0.72%；那斯達克指數上漲1.35%；費半指數上漲1.05%。台積電ADR上漲2.13%，收在204.05美元，較台北交易溢價22.9%。

投資人對美中貿易局面可能取得突破感到樂觀。能源股表現亮眼，大型科技公司領漲。不過，因Alphabet 和超微半導體(AMD)財報不如預期，科技股盤後重挫。 Alphabet股價大跌7%，因營收未達市場預期，主要原因是雲端業務成長放緩。AMD大跌5%，其資料中心部門表現令人失望。

美國10年期公債殖利率從周一的4.542%降至4.511%。

三大法人周二集中市場合計賣超209.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超152.5億元，投信賣超18.1億元，自營商(自行買賣)賣超5.7億元，自營商(避險)賣超33.2億元。

統一期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,938口至9,171口，其中，外資淨空單減少2,425口至34,065口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,373口至9,349口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,200點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在24,300點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95下降至0.86。VIX指數下降2.22至22.69。外資台指期買權淨金額-0.02億元 ; 賣權淨金額0.62億元。整體選擇權籌碼面中性。