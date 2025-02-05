快訊

彌補了辜汪之憾 辜嚴倬雲08年會陳雲林兩岸交流名留青史

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

先後送走辜振甫與2子…辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

台股開高走高…早盤上揚逾300點突破2萬3千點關卡 台積電開高15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股5日開盤指數為22,916.38點，上漲122.42點，隨後續揚逾270點突破2萬3千點關卡。台積電（2330）開盤價1,110元，上漲15元。

群益投顧表示，川普關稅動作令市場有川普關注偏多股市聯想。惟股市評價高檔，台廠面臨美國AI產業大趨勢似乎並非萬里無雲的擔憂轉增，與川普關稅威脅雙重疑慮，短線估少數權值股輪漲支撐指數半年線抵抗。

由於DeepSeek事件引發台灣泛AI概念股前景疑慮，泛AI概念面臨市場基本面的疑慮躊躇，以及股價基期偏高壓力。資金快速移往DeepSeek事件受惠的資安概念股；盤面氛圍承壓、強勢族群輪動快速。

操作題材可留意：

1.資訊服務相關─2024年12月下旬華爾街日報報導美國政府正調查在大陸某網通品牌路由器，疑似有造成國安風險的網路攻擊之虞，凸顯資安與國安的緊密關聯。2025年農曆春節DeepSeek開發的AI語言模型獲市場矚目，但也引發資安疑慮，引起多國對此展開資安調查。

2.網通股─ 隨著網通市場需求激增，特別是5G、物聯網等新興科技的發展，高技（5439）產業需求呈現出快速增長態勢，高技除加大資本投入，近期更決定斥資5.6億元在桃園購入廠房。全球網通領導品牌D-Link友訊（2332）攜手台灣易通展、友勁（6142）等，網通供應鏈,深耕智慧連網解決方案與資訊安全。

周二（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,556.04點，上漲134.13點、漲幅0.3%；S&P500指數上漲0.72%；那斯達克指數上漲1.35%；費半指數上漲1.05%。台積電ADR上漲2.13%，收在204.05美元，較台北交易溢價22.9%。

投資人對美中貿易局面可能取得突破感到樂觀。能源股表現亮眼，大型科技公司領漲。不過，因Alphabet 和超微半導體(AMD)財報不如預期，科技股盤後重挫。 Alphabet股價大跌7%，因營收未達市場預期，主要原因是雲端業務成長放緩。AMD大跌5%，其資料中心部門表現令人失望。

美國10年期公債殖利率從周一的4.542%降至4.511%。

三大法人周二集中市場合計賣超209.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超152.5億元，投信賣超18.1億元，自營商(自行買賣)賣超5.7億元，自營商(避險)賣超33.2億元。

統一期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,938口至9,171口，其中，外資淨空單減少2,425口至34,065口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,373口至9,349口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,200點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在24,300點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95下降至0.86。VIX指數下降2.22至22.69。外資台指期買權淨金額-0.02億元 ; 賣權淨金額0.62億元。整體選擇權籌碼面中性。

外資 網通股

延伸閱讀

台股反彈 四方人馬搶進…專家：後續盯半年線

研究機構最新報告 全球晶圓代工產值看增20%

三廠區抵換額度 環境部通過 台積電近百萬噸碳權到手

台指期 短線保守看待

相關新聞

台股反彈 四方人馬搶進…專家：後續盯半年線

台股開紅盤日大跌830點後，昨（4）日因美國總統川普宣布延後加徵加、墨關稅，在主力大戶、部分壽險資金、國家隊及散戶大軍等...

投顧：台股短壓沉重難脫整理格局 關注美就業數據

美國總統川普暫緩對加拿大和墨西哥輸美商品徵收關稅，美股4日收高。投顧表示，台股上檔短中期均線於23000點附近皆呈現走跌...

美國線合約價雖傳漲聲 但法人對海運股維持區間操作

貨櫃美國線合約價傳出調漲，法人機構表示，由於2024年合約價明顯低於現貨價水準，因此，2025年合約價調漲機率偏高，國內...

2024年12月獲利 證券投信業繳佳績

據金管會統計，2024年12月單月金融三業稅前盈餘365億元是全年最低點，月減49%，主因受壽險業單月虧108億元，銀行...

就市論勢／機器人、鋼鐵 題材熱炒

加權指數昨（4）日漲99點，收22,793點，成交金額約4,224億元。台股農曆年後開紅盤遭遇亂流，主要受到兩大事件影響：DeepSeek模型問世，以及美國對墨西哥、加拿大和中國大陸加徵關稅政策。

認股借貸亮綠燈 三贏

開放證券商辦理認股借貸業務為金管會推動亞洲資產管理中心的重要政績之一，已有券商響應開辦。臺灣證券交易所表示，開放認股借貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。