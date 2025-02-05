2024年12月獲利 證券投信業繳佳績

據金管會統計，2024年12月單月金融三業稅前盈餘365億元是全年最低點，月減49%，主因受壽險業單月虧108億元，銀行業也月減一成，僅證券和投信業成長，又以投信業年底獲利攀顛峰最亮麗。

數據顯示，12月證券商稅前盈餘85.5億元，是近四個月新高，投信業12月稅前盈餘28.4億元則是全年高峰，業者說，投信業的基金資產規模快速成長，推升手續費收入，使投信業獲利登峰。

2024年全年來看，券商大賺1,164億元，主要受惠台股價量齊揚，券商經紀、自營操作大幅成長，投信業則賺257.6億元，券商與投信業年增都逾五成的高水準。

合計證券、期貨、投信業，2024年全年稅前盈餘達1,516億元，較2023年大幅成長51%，也是繼2021年、2023年以後，第三度站穩1,000億元以上，並且刷新歷史紀錄。

壽險業12月反因實現資本利得減少、又有部分業者的一籃子替代避險有效性下降，造成避險成本增加，使12月單月盈轉虧108億元，是2024年第二度出現單月虧損。