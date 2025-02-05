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台股反彈 四方人馬搶進…專家：後續盯半年線

經濟日報／ 記者周克威陳美君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股開紅盤日大跌830點後，昨（4）日因美國總統川普宣布延後加徵加、墨關稅，在主力大戶、部分壽險資金、國家隊及散戶大軍等低接買盤進場下，終場指數上漲99點、收22,793點。法人表示，台股中線仍有諸多危機，要觀察半年線能否有守，後市宜保持警戒。

昨天三大法人均站在賣方，共計賣超台股209.7億元，其中外資賣超152.5億元，投信賣超18.1億元、自營商賣超39億元。八大公股行庫則持續進場護盤，買超38.1億元。

匯市部分，因為美國對中國大陸加徵10％關稅生效後，大陸立即宣布反制措施，拖累新台幣匯率走勢疲軟，盤中再度貶破33元大關，後在中央銀行進場護盤下，連兩天守住32字頭，終場貶值1.7分，收在32.985元，連兩貶，總成交量為19.775億美元。

台股4日觀盤重點與後市展望
台股4日觀盤重點與後市展望

台股昨日因為關稅戰有鬆動跡象，指數開高141點，盤中一度大漲239點，不過由於停損賣壓出籠，加上大陸宣布報復美國關稅措施，使尾盤漲點收斂，終場上漲99點，成交量萎縮至4,224億元。

19大類股中，僅電子股上漲0.9%，餘均下跌；前十大權值股，只有台積電（2330）收紅，上漲25元，收1,095元；市場關注的AI族群，包括聯發科、鴻海、廣達、緯創、緯穎等均開高走低收黑；16檔千金股則漲跌互見，世芯-KY亮燈漲停，收3,245元，距離股王信驊3,300元只差55元，股王爭霸戰再次開打。

台股昨日跌深反彈，法人圈認為，在輝達股價持續走弱，跌破DeepSeek事件當日低點，顯示破底危機未除，台積電ADR難免受拖累，台股中線仍有諸多危機。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，美國對中國大陸加徵關稅後，中國大陸也提出反制措施，雙方能否協商出有利的結果，將是後市焦點。不過，八大公股已連二買，同時，勞動等政府基金宣示手中銀彈充沛下，台股下檔空間應有限，預估短中線行情將在22,500~23,500點間波動。

台股 關稅

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