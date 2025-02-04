DeepSeek效應餘波盪漾 法人看好兩檔AI ASIC股

鑒於周期性影響及DeepSeek引發AI鉅額投資回收疑慮，法人認為，短期即使尚未見到砍單，但降低算力成長疑慮，將使股價回到理性及合理區間，仍看好聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等AI ASIC，台積電（2330）受AI需求波動及關稅影響可控。

大型本國投顧分析，DeepSeek橫空出世，成本下降將帶動AI應用成長，預期影響包括成本大幅下降將有助AI普及率提升、AI軟體股表現空間將優於AI晶片股、AI晶片股在CSP削減資本支出前，對2025年獲利與需求變化不大，但是市場評價可能由Re-rating轉為De-rating。

法人指出，人工智慧發展應是軟體重於硬體及推論市場大於訓練，但過去兩年市場只聚焦在訓練GPU上，主因是GPU供不應求及AI應用還未成熟，但DeepSeek出現，加速市場往軟體以及推論市場推進，並不代表算力需求就此衰退。

不過，即使輝達領導地位無虞，但硬體的門檻下降，將使競爭更加激烈，長期算力的複合成長率恐面臨下修。

法人正向看待CSP持續上升的資本支出，軟體的開發成本應反映在研發費用上，因此上升的資本支出仍是AI半導體的重要指標，目前2025年需求無虞，但2026年變數將擴大。

AI ASIC在性能與成本考量下，均將優於AI GPU，法人仍正向看待ASIC設計服務相關業者，包括博通、邁威爾、聯發科、世芯-KY，及AI ASIC測試介面受惠者旺矽（6223）。

針對台積電後市，法人表示，公司高層多次表示關稅主要都是由客戶負責，且晶片關稅將不利於下游硬體製造回流美國，預判關稅對營運影響不大，主因在於有競爭對手，但將造成整個科技產業結構性通膨，進一步降低原本疲弱的消費性復甦。

至於DeepSeek影響，法人說，目前未來幾季尚未看到砍單跡象，再加上台積電的領導地位，即使砍單應該最後才受影響。