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川普關稅動盪！大摩解析「三大機會」、公開台廠抄底名單

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

隨著關稅風險浮現，全球投資風險機會並存。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告指出，若關稅實施，半導體產業勢必為動盪時期做好準備，後市將具備四大影響及三大機會。不過，在近期壓力測試下，台廠包括：國巨（2327）、鴻海（2317）、緯創（3231）、技嘉（2376）具備抄底潛力，而蘋果供應鏈的玉晶光（3406）、大立光（3008），後市可期。

半導體業正面臨動盪，川普考慮對半導體加徵100%關稅。大摩分析，關稅對股票具四大影響：股市將由科技股開始輪動，態勢可能將由科技股轉向非科技股；由於全球經濟成長受到影響，獲利和成長風險上升；非關稅措施可能對經濟成長構成更大的風險；降低估值延長的風險。

此外，若關稅實施，企業可能增加國內生產或轉嫁成本，影響銷售及全球供應鏈。其中，大陸組裝的電子產品恐遭雙重課稅，並對宏觀經濟造成通膨升高、成長放緩等潛在問題。若經濟情勢惡化，降息預期甚至可能落空。

三大機會上，大摩台灣區研究部主管施曉娟分析，首先AI硬體與基礎設施相關族群可關注。雖然GB200伺服器機架出貨放緩、潛在需求轉向更不複雜的AI伺服器，讓市場擔憂2025年AI硬體股票盈利是否持續增長。

不過，在近期AI市場情緒及基本面重置後，部分股票已回到較合理估值，具備潛在投資價值，包括：國巨、鴻海、緯創、技嘉具備抄底機會。

其次，蘋果供應鏈後市可期。由於受益於邊緣AI發展，儘管目前市場對iPhone更換需求的預期較低，不過近期蘋果管理層市出三大利多因素：蘋果換機潮的潛力、逐步向非英語國家推廣、2025年下半年iPhone 17的重大升級，包括：玉晶光、鴻海、大立光，皆是iPhone供應鏈下的受惠股。

第三，具防禦性的高股息收益可留意。目前華碩（2357）、緯創、和碩（4938）2024年預期現金殖利率超過6%，適合作為防禦型配置，短期內可能將緩解股市波動，抵消其下行風險，後市可期。

AI 蘋果供應鏈 關稅

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