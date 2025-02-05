就市論勢／機器人、鋼鐵 題材熱炒
盤勢分析
加權指數昨（4）日漲99點，收22,793點，成交金額約4,224億元。台股農曆年後開紅盤遭遇亂流，主要受到兩大事件影響：DeepSeek模型問世，以及美國對墨西哥、加拿大和中國大陸加徵關稅政策。
對AI硬體供應商而言，DeepSeek的出現促使雲端服務供應商（CSP）重新思考AI發展策略，短期可能導致高階AI晶片等產品採用進度放緩。然長遠來看，AI技術的發展不會停滯不前，運算能力演進仍將持續。
DeepSeek的出現加速AI應用，對資訊服務和即將進入旺季的消費性電子產業都是利多，有助刺激換機潮。預期市場投資將從伺服器逐漸下沉到應用產品端，相關概念股包括工業電腦、車用電子、機器人零組件、IP、AI PC、AI手機、AR眼鏡等。
美國總統川普開啟新一波關稅戰，但隨後又宣布暫緩對墨、加實施。此舉主要目的在將各國拉回談判桌。
投資建議
AI供應鏈評價修正，提供投資人逢低布局機會，但需謹慎，待籌碼沉澱後再考慮重新介入。部分資金可能轉向AI應用相關的消費性電子產品，例如AI PC、AI手機、AR眼鏡等。與美國加州重建商機有關的鋼鐵、修繕，及生技、航空、軍工、製鞋、成衣、工具機等評價不高，籌碼也相對乾淨。
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