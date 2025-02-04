凱基投顧精準預告勿抱股過年 建議進場先等這兩大訊號

台股紅包行情失色，凱基投顧分析，重啟多頭行情須等待股價跌至夠便宜、AI成本更便宜刺激使用量大幅增加等兩大訊號都出現，才是最好的進場時機，建議此時要靜觀其變、不要躁進。

受到多重國際利空衝擊，台股蛇年開紅盤大幅回檔修正，凱基投顧表示，「凱基股股漲」節目元月初即精準預告，多次提醒投資人長假前應降低持股，盡量不要抱股過年，若在封關日當日獲利了結，就可避開開紅盤當日大跌。

例如，投資人喜好的AI股，如能在元月初先行減碼，開紅盤當日就可避掉下跌風險，元月初至農曆年前預告提醒無疑幫助許多投資人做出明智的決策，對於長線投資人來說，更能保有資金而得以在回檔時加碼。

凱基投顧於農曆年前的研判預警，是基於台股評價及AI股都在相對高點、美股也已充分反映川普行情、且川普上台後必將迅速推出關稅等政策導致變數大增，使台股極可能在農曆年後出現回檔，迄今檢視已逐一印證。

回顧凱基投顧台股2024年展望，亦領先同業提出預期台股上看20,000點且主軸是AI股及台積電，並在2024年下半年展望提前預告下半年行情將先蹲後跳，後來走勢一如預期，本次再度準確命中，卓越的研究分析及市場洞察力，持續引領投資人採取致勝攻略。

此外，春節期間大陸AI公司DeepSeek橫空出世，聲稱效能可匹敵OpenAI的ChatGPT與Google的Gemini，惟開發成本卻僅OpenAI最新大模型的30分之一，直接挑戰業界龍頭地位，引發全球AI半導體類股於元月27日出現恐慌性拋售。

凱基投顧認為，DeepSeek黑天鵝將導致開紅盤後的調整期延續一段時間，且後續還有其他變數將影響股市，建議投資人靜待轉折底部出現再行積極布局，短期先行避開AI半導體與AI伺服器相關供應鏈，將資金轉移至AI軟體、AI應用、AI ASIC及高殖利率股。

川普關稅戰導致的股市變數，除美國總統川普上任後立刻於元月31日重申對大陸、加拿大、墨西哥加徵關稅，並於2月4日實施，衝擊國際股市外，川普又再提及98%晶片份額被台灣拿走，未來不僅不再補貼，還揚言對台積電祭出高達100%關稅。

凱基投顧提醒投資人不要輕忽這點，一來川普或許不見得對台積電加徵關稅到100%的程度，但課徵關稅可能性極高，且未來實際宣布課徵時，台積電股價勢必受到影響並導致台股嚴重波動，近期還指出川普可能在2月18日開始對晶片、石油、天然氣、鋼鐵、鋁及銅加徵關稅。

凱基投顧去年底發布2025年度展望報告即提醒投資人，2025年台股不易延續2024年大好行情，反將是雲霄飛車，投資心法是「漲上去捨得賣，跌下來要敢買」。

「凱基股股漲」節目建議投資人此時應稍安勿躁，因為川普對台灣晶片加關稅衝擊終將到來，且DeepSeek對AI衝擊巨大，AI股價預期仍會整理一大段時間，等待進場訊號出現。