認股借貸亮綠燈 三贏

開放證券商辦理認股借貸業務為金管會推動亞洲資產管理中心的重要政績之一，已有券商響應開辦。臺灣證券交易所表示，開放認股借貸讓投資人參與上市櫃公司新股認購更為便捷，為投資人、上市櫃公司與證券商創造三贏效益，亦幫助資本市場發展。

金管會主委彭金隆出席乙巳年證券期貨業拜年時表示，金管會積極打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，並點出2024年三大與券商業務相關的重要政策，分別是：開放證券商辦理認股借貸業務、調整盤中零股交易撮合時間、推行上市櫃公司永續發展行動方案。

為有效解決過往融資管道不足的問題，金管會在2024年底開放認股借貸業務，讓具有員工及原股東身分的投資人向證券商借款，認購上市櫃公司新股，投資人除繳交部分自備款外，並應將認購新股撥入證券商擔保品專戶。目前已有元富證券率先響應辦理。

對投資人而言，開放認股借貸，投資人能更靈活運用資金，參與企業成長，融通期間最長不超過30天。若投資人有降低自備款抑或是提高認股規模等需求，以認股借貸方式融通資金，有助提高資金彈性，強化對認購新股參與，並且得以認購的新股作為擔保向證券商借款，無須採過往另以持有的有價證券或其他商品、外幣為原始擔保品方式，有效提升融通借款的便捷性。

對員工身分的投資人來說，參與認購新股可取得所任公司股票，共享公司經營成果，有助於激勵其工作表現；針對原股東身分者，參與認購新股可保障其股權份額，確保參與公司決策等權利。

對上市、櫃公司而言，開放認股借貸，降低員工及原股東之投資門檻，提升認股意願，有利於其順利募集資金。另外，促進員工持有公司股票，將激勵員工向心力，且有利於留任人才，提升公司價值。

對於證券商而言，開放認股借貸，係首次開放證券商辦理證券業務借貸款項得以客戶尚未取得之股票作為擔保品，擴大授信融通範圍。另外，藉由提供客戶得申請將認股借貸轉換為半年型的機制，證券商可將客戶資金需求導引至長天期業務，有利提升證券商辦理證券業務借貸款項量能及收益。