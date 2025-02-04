快訊

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

內埔鄉連2年同1人抽到汽車 數學老師：機率和中威力彩頭獎相近

富邦投信獲2024年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所為持續提升機構投資人盡職治理實務及相關資訊揭露品質，以加強機構投資人對公司治理及永續的影響，建立公開評比機制，每年定期辦理盡職治理資訊揭露較佳名單評比。

2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露評比標準分為第一構面「政策與遵循聲明」及第二構面「實務與揭露」，共計30項指標。在證交所日前公布的「2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」中，投信公司共計八家入選，富邦投信這次亦獲肯定，共取得29項指標滿分，表現優異，展現富邦投信持續提升機構投資人盡職治理資訊揭露品質的能力。

富邦投信表示，秉承母公司富邦金控責任投資目標，富邦投信自2019年設置「盡職治理工作小組」，由總經理擔任召集人，其下分設「責任金融小組」及「公司治理小組」。2022年並進一步成立「公司治理及永續委員會」，其下分設「公司治理及誠信經營小組」、「責任金融小組」、「創新服務小組」、「環境永續小組」、「員工照護小組」及「社會承諾小組」，建立短、中、長期永續策略及目標，持續依據階段性策略及目標，優化盡職治理政策、利益衝突管理政策、ESG 相關投資政策、投票政策等，同時落實於投資與業務活動中，並定期追蹤、檢討相關政策及行動，編製年度盡職治理報告，以充分揭露相關資訊，供利害關係人參考。

富邦投信強調，除恪遵機構投資人盡職治理守則，落實盡職治理行動，並遵循富邦金控之責任投資管理準則，強化責任投資，且基於投資鏈的角色及業務性質，每年持續增加投入相關資源，以優化盡職治理政策及股東行動方案，並將相關盡職治理政策及議合內容與成效等資訊，定期揭露於公司官方網站。

富邦投信

延伸閱讀

瀚亞投信入選 盡職治理資訊揭露較佳名單

國銀六核心產業放款衝高 今年挑戰8兆元新高水位

證交所董座林修銘：台股擁三大抗跌底氣

證交所發展三主軸 定調

相關新聞

買房一定贏股票？明明股票賺更快...專家「3點造成高勝率」：交易時間拉長的意外收穫

試想你有一筆500萬的資金想投資置產，你可以選擇投入房子or投入股票。 一般人如果想投股票，大多是會採用分批買進的方式，不敢冒然500萬直接一次投進去。但這樣做很容易面臨到的狀況是：可能你只投了350~400萬，股票即迎來大爆漲或大爆跌，你止住繼續投入資金、沒信心再加碼，於是就會有100~150萬的資金未能參與投資報酬。

川普真會對台積電（2330）課100％關稅？ 肥羊提「兩影響」：頂多30％

關於川普對台積電課100%關稅的事情，我個人認為是不可能，頂多課30%關稅而已，影響有兩個...

台股昨血洗後今止跌小反彈 利空瀰漫中見一線光明

台股昨天新春開紅盤日以重挫830點補跌，今日早盤止跌且小幅反彈，分析師表示，主要是受到川普宣布對墨西哥進口加徵關稅延後1...

台股反彈漲99點收22,793點 台積電收1095元、上漲25元

台股4日反彈，早盤以22836.27點開出，終場收22793.96點，上漲99.25點，漲幅0.44%，成交量4089....

DeepSeek震撼下 資金追捧資服股 這8檔亮燈漲停

中國大陸AI新創公司DeepSeek一亮相就撼動全球傳統AI股，衝擊股價表現， 台股也不例外，不過，資服股卻是吸引資金推...

台積電開高15元 帶動台股走揚141點開22,836點

台股4日開盤指數為22,836.27點，上漲141.56點。台積電（2330）開盤價1,085元，上漲15元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。