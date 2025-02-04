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蛇年台股開市第2天外資續賣超151億 賣超最多竟是他

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股昨開紅盤，盤中一度大跌逾千點。記者許正宏／攝影
台股昨開紅盤，盤中一度大跌逾千點。記者許正宏／攝影

台股經歷最慘農曆年開紅盤日之後，蛇年開市第2個交易日出現反彈，終場收22,793.96點，上漲99.25點，三大法人同步賣超，外資賣超151.93億元，統計外資買賣超個股發現， 鴻海（2317）高居外資賣超冠軍，遭大賣29,725張， 連二賣，領軍反彈的台積電（2330）則是獲外資買超12,195張。

台股4日反彈，早盤以22,836.27點開高，一度拉升至22,934.31點，但尾盤傳出大陸祭出多項反制措施，漲勢出現收斂，終場收在22,793.96點，上漲99.25點，漲幅0.44%，三大法人賣超206.09億元，包括外資賣超151.93億元，投信賣超15.15億元，自營商（合計）賣超38.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.77億元，自營商（避險）賣超33.22億元。

台積電反彈上漲，終場收在1,095元，漲幅2.34%，上漲25元；鴻海小跌0.5元，收在165元；資服股漲勢續強，邁達特（6112）、華經（2468）、資通（2471）等股亮燈漲停；IP股齊揚，世芯-KY（3661）亮燈漲停；今日成交量最大的力積電（6770）則是重挫， 收在跌停板18.65元；千金股健策（3653）也重挫跌停。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、凱基金（2883）、新光金（2888）、力積電、群創（3481）、群益台灣精選高息（00919）、聯電（2303）、國泰永續高股息（00878）、緯創（3231）、神達（3706）等；鴻海遭外資連二賣， 凱基金也遭外資賣超21,009張， 外資賣超第三名為新光金，單日遭外資賣超19,213張，力積電為個股成交量冠軍，也遭外資賣超18,152張。

統計外資買超前十大個股依序為元大航太防衛科技（00965）、玉山金（2884）、中信中國50正2（00753L）、元大滬深300正2（00637L）、台積電、復華富時不動產（00712）、大成鋼（2027）、彰銀（2801）、富邦恒生國企正2（00665L）、國泰20年美債正2（00688L）等。

台積電 外資

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