聽新聞
0:00 / 0:00
三大法人聯手賣超206億元 外資買台積電砍鴻海
美國總統川普暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，台股鬆口氣，集中市場指數今天終場上漲99.25點，收在22793.96點，加計盤後交易成交值新台幣4095.97億元。根據證交所統計，今天三大法人全站在賣方，合計賣超206.09億元。
觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超151.93億元，本土投信和自營商也分別減碼15.15億元和39億元。
個股方面，外資今天賣超前3名包括鴻海2萬9724張，凱基金2萬1009張，和新光金1萬9213張。
外資今天買超前3名則為元大航太防衛科技4萬6377張，玉山金2萬7066張，以及中信中國50正22萬5243張。另外外資今天買超台積電1萬2194張排第5。
國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，昨天台股大跌，主要是春節連假期間，中國AI新創公司DeepSeek掀起科技業震撼，以及川普關稅戰開打，累積的利空能量一次爆發。
今天台股止跌回升，則是因為川普暫緩對加拿大和墨西哥的關稅，市場稍微鬆口氣，但蔡明翰強調，關稅戰還沒結束，川普已經預告不只加、墨、中，許多國家或產品項目接下來都可能陸續面臨關稅衝擊，對台股的影響不會那麼快結束。
DeepSeek方面，蔡明翰則認為對AI供應鏈的影響短空長多。他分析，DeepSeek有利AI應用加速普及，當後段的AI應用與邊緣裝置增加，會回過頭來帶動前段的AI訓練量，對於高端AI伺服器及晶片的需求不會減少，看好AI發展趨勢不變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言