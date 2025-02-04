富邦投信獲2024年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單

臺灣證券交易所為持續提升機構投資人盡職治理實務及相關資訊揭露品質，以加強機構投資人對公司治理及永續的影響，建立公開評比機制，每年定期辦理盡職治理資訊揭露較佳名單評比。

2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露評比標準分為第一構面「政策與遵循聲明」及第二構面「實務與揭露」，共計30項指標。在證交所日前公布的「2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」中，投信公司共計八家入選，富邦投信本次亦獲肯定，共取得29項指標滿分，表現優異，展現富邦投信持續提升機構投資人盡職治理資訊揭露品質的能力。

富邦投信表示，秉承母公司富邦金控責任投資目標，富邦投信自2019年設置「盡職治理工作小組」，由總經理擔任召集人，其下分設「責任金融小組」及「公司治理小組」。2022年並進一步成立「公司治理及永續委員會」，其下分設「公司治理及誠信經營小組」、「責任金融小組」、「創新服務小組」、「環境永續小組」、「員工照護小組」及「社會承諾小組」，建立短、中、長期永續策略及目標，持續依據階段性策略及目標，優化盡職治理政策、利益衝突管理政策、ESG 相關投資政策、投票政策等，同時落實於投資與業務活動中，並定期追蹤、檢討相關政策及行動，編製年度盡職治理報告，以充分揭露相關資訊，供利害關係人參考。

富邦投信強調，除恪遵機構投資人盡職治理守則，落實盡職治理行動，並遵循富邦金控之責任投資管理準則，強化責任投資，且基於投資鏈之角色及業務性質，每年持續增加投入相關資源，以優化盡職治理政策及股東行動方案，並將相關盡職治理政策及議合內容與成效等資訊，定期揭露於公司官方網站。